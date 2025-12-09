Dónde ver el Barcelona - Eintracht Frankfurt de la Champions League hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Eintracht de Frankfurt se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la sexta jornada de la fase liga de la Champions League. Los azulgranas afrontan el partido con un extra de motivación tanto por la volundad de revertir su situación clasificatoria como por las ganas de revancha tras el último precedente entre ambos conjuntos.

La dura goleada recibida a manos del Chelsea, sumada al inesperado 'tropiezo' ante el Brujas, dejan al Barça en una situación delicada. Los 7 apenas puntos de 15 posibles han reducido considerablemente las opciones de los azulgranas de acceder al 'top-8', y estas ahora mismo pasan por ganar cada uno de sus tres compromisos restantes y esperar acontecimientos por parte de los rivales directos.

El primero de los tres obstáculos que se interponen entre el conjunto azulgrana y las ocho primeras posiciones de la clasificación es el Eintracht de Frankfurt. El conjunto germano llega a la Ciudad Condal en un momento crítico, con el doloroso 0-3 ante la Atalanta como último precedente en Europa y un sonrojante 6-0 contra el RB Leipzig el pasado fin de semana.

Si bien es cierto que ambos conjuntos se encuentran en las antípodas en lo que a momento de forma se refiere, el Barça no puede permitirse el lujo de especular. La necesidad de sumar los tres puntos ha llevado a Hansi Flick a no dejarse nada en el tintero y formar con su tridente de gala en un once en el que sorprenden las ausencias de Frenkie de Jong y el enrachado Ferran Torres.

¿Dónde ver el Barcelona - Eintracht Frankfurt de la Champions hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Eintracht de Frankfurt se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

