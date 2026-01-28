Dónde ver el Barcelona - Copenhague de la Champions League hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Copenhague se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (CET) para enfrentarse en la octava y última jornada de la fase liga de la Champions League. Los azulgranas afrontan el partido con el ambicioso objetivo de conseguir una victoria que les catapulte hasta las ocho primeras posiciones de la clasificación.

La posibilidad de obtener el billete directo a octavos parecía bastante remota, pero la victoria ante el Slavia de Praga y la combinación del resto de resultados de la penúltima jornada han cambiado radicalmente el tablero de juego. Ahora, si bien es cierto que alcanzar el top-8 sigue sin estar enteramente en su mano, el Barça ha ganado muchos enteros en este objetivo.

El último obstáculo entre el Barça y las ocho primeras posiciones será el Copenhague, que también se jugará la vida en la jornada final. Los daneses ocupan actualmente la 26ª posición de la clasificación y, si bien es cierto que tienen el play-off a apenas un paso, necesitan puntuar para adelantar a alguno de sus rivales.

El Copenhague, próximo rival del Barcelona en la Champions League / EFE

¿Dónde ver el Barcelona - Copenhague de la Champions por TV y online?

El partido entre Copenhague, igual que el resto de la última jornada de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente a través del canal M+Liga de Campeones 2 (M61 0117)

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la última jornada de la fase liga de la Champions League a través de nuestras narraciomes en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los principales encuentros.