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Dónde ver el Barcelona - Celta de Vigo de LaLiga hoy por TV, online y en directo
A qué hora juega el Barça hoy contra el Celta de Vigo y en qué canal de TV ver la jornada 33 de LaLiga EA Sports desde España
FC Barcelona y Celta de Vigo se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy miércoles 22 de abril a las 21:30 horas (CET) para disputar la jornada 33 de LaLiga EA Sports. El equipo de Hansi Flick afronta el compromiso liguero con la motivación de conseguir los tres puntos para mantener la distancia respecto a un Real Madrid que ayer hizo los deberes contra el Deportivo Alavés.
Una vez digerida la dolorosa eliminación en cuartos de final de la Champions League a manos del Atlético de Madrid, el Barça centra toda su atención en LaLiga para intentar asegurar el título cuanto antes. La diferencia entre los azulgranas y el Real Madrid es ahora mismo de seis puntos, que puede quedar elevada a nueve en función del resultado de esta noche.
El Celta de Vigo, por su parte, afronta el compromiso de esta noche inmerso en una crisis resultadística. El conjunto vigués encadena tres goleadas en contra consecutivas, dos de ellas en la eliminatoria europea frente al Friburgo (3-0 y 1-3) y la restante ante el colista de la competición doméstica en Balaídos (0-3 frente al Oviedo).
¿Dónde ver el Barcelona - Celta de Vigo hoy por TV y online?
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barcelona y Celta de Vigo a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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