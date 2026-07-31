Dónde ver el Barcelona - Birmingham de pretemporada gratis por TV, en directo y online

FC Barcelona y Birmingham City se dan cita en el St. Andrew's Stadium hoy viernes 31 de julio a las 20:45 horas (CEST) en el marco de su preparación de cara a la próxima temporada. Despues de varios días de concentración en el St. George's Park, el conjunto azulgrana afronta el primero de los dos amistosos programados de cara a su 'stage' en Ingleterra.

El Barça aterriza en Inglaterras con ganas de dar continuidad a las buenas sensaciones con las que terminó su primer ensayo ante el CE Europa (4-1). Para ello, Hansi Flick ha llamado a filas a 30 futbolistas en una lista marcada profundamente por la presencia de futbolistas del filial y en la que destaca el regreso de los primeros mundialistas Frenkie de Jong y Ronald Araujo, además de la presencia un Fermín López que comienza a ver la luz al final del túnel tras su lesión o de un Karim Adeyemi que podría gozar de sus primeros minutos como azulgrana.

El segundo ensayo del Barça durante la pretemporada tendrá lugar contra el Birmingham City, equipo de Segunda División que cuenta entre sus filas con dos viejos conocidos de LaLiga: Carlos Vicente y John Solís. Los ingleses también están dejando buenas sensaciones en sus primeros amistosos gracias a sus cómodas victorias ante el Huddersfield (3-1) y el Solihull Moors (0-3).

John Solís, jugador del Birmingham City / Birmingham City

¿Dónde ver el amistoso entre Barcelona y Birmingham por TV y en directo?

El amistoso de pretemporada entre Barça y Birmingham se podrá ver a través en abierto por TV a través del canal autonómico TV3 y online en 3 Cat.

Otra opción alternativa para seguir todos los amistosos del conjunto azulgrana es la plataforma Barça Play. Será necesaria una suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios. Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

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