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Dónde ver el Barcelona - Betis de LaLiga hoy por TV, en directo y online

A qué hora juega el Barça hoy contra el Betis y en qué canal de TV ver la jornada 37 de LaLiga EA Sports desde España

El Barça se enfrenta al Betis hoy sábado 17 de mayo en la jornada 37 de LaLiga EA Sports

El Barça se enfrenta al Betis hoy sábado 17 de mayo en la jornada 37 de LaLiga EA Sports / Europa Press

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

FC Barcelona y Real Betis se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy domingo 17 de mayo a las 21:15 horas (CEST) para enfrentarse en la jornada 37 de LaLiga EA Sports. Al tratarse del único partido en el que ninguno de los dos contendientes tiene intereses en juego, azulgranas y verdiblancos saldrán a escena fuera del marco de la jornada unificada.

Con el título de LaLiga en el bolsillo desde la victoria contra el Real Madrid en la jornada 35, el Barça afronta los últimos coletazos de la competición doméstica sin ningún tipo de aliciente. Con la posibilidad de sumar 100 puntos ya perdida, el gran aliciente de esta noche será el último adiós de Robert Lewandowski a la que ha sido su casa durante los últimos cuatro años.

Igual de plácida es la penúltima jornada para el Real Betis, que esta noche sale a escena con la tranquilidad de tener los deberes hechos. Al haber asegurado su presencia en la próxima edición de la Champions League, los verdiblancos pueden permitirse el lujo de saltar al Spotify Camp Nou sin ningún tipo de presión.

Abde celebra con Antony su gol durante el Betis-Oviedo de Liga en La Cartuja

Abde celebra con Antony su gol durante el Betis-Oviedo de Liga en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

¿Dónde ver el Barcelona - Betis hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Real Betis, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barcelona y Betis a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.

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