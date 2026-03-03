Dónde ver el Barcelona - Atlético de semifinales de la Copa del Rey hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Atlético de Madrid se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy martes 3 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Ha llegado el momento de la verdad, el encuentro más esperado de todos, donde los rojiblancos deberán defender una renta colosal de 4-0 ante el intento de remontada casi imposible de los azulgranas. En juego, el pase a la gran final de La Cartuja.

Es un partido marcado en rojo en el calendario de ambos equipos. Desde que el FC Barcelona recibiese un severo correctivo en el partido de ida en el Riyadh Air Metropolitano, los azulgranas se han conjurado para intentar una remontada prácticamente inaudita en la historia. Son cuatro goles los que tiene de desventaja el conjunto de Hansi Flick, aunque existe mucha confianza en el vestuario azulgrana de poder remontar la eliminatoria. Como mínimo, de poder pelearla.

De hacerlo, la remontada pasaría a los libros de historia de la competición. El Barça contará con el apoyo del Spotify Camp Nou a su favor, un elemento clave para intentar lograr lo imposible. Sin la norma del valor doble de los goles en campo contrario, el equipo azulgrana sabe que tiene que marcar como mínimo cuatro goles para empatar la eliminatoria, aunque deberán estar atentos a nivel defensivo para no conceder atrás ocasiones que pongan la remontada todavía más complicada. La Cartuja espera al ganador del cruce.

Lamine Yamal en el Metropolitano durante la ida de las semifinales de la Copa contra el Atlético de Madrid / Dani Barbeito

¿Dónde ver el Barcelona - Atlético de semifinales de Copa del Rey gratis por TV?

En España, la semifinal de la Copa del Rey entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se podrá ver en abierto por TV a través La 1 y online en RTVE Play. A nivel autonómico, la retransmisión correrá al cargo de TV3. Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.