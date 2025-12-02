Dónde ver el Barcelona - Atlético de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Atlético de Madrid se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy martes 2 de diciembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana mide sus fuerzas ante uno de los rivales más temibles del campeonato con el objetivo de afianzar su posición de privilegio en lo más alto de la clasificación.

El triunfo del Barça ante el Deportivo Alavés, el cuarto consecutivo en el campeonato doméstico, terminó desencadenando en un cambio de orden en la carrera por el liderato. Los de Hansi Flick aprovecharon el nuevo tropiezo del Real Madrid para recuperar la primera posición de la clasificación.

No menos imponente es el estado de forma del Atlético de Madrid, cuyo mal inicio de temporada apenas ha dejado secuelas. Los rojiblancos llegan al feudo azulgrana tras encadenar seis victorias consecutivas, lo que les ha llevado a situarse a apenas tres puntos de la cabeza de la clasificación.

Julián Álvarez, en el partido de Liga de Campeones frente al Inter / EFE

Sabedor de que el partido de esta noche puede tener cierta incidencia en el desenlace de la temporada, Hansi Flick opta por no dejarse nada en el tintero. El regreso a la titularidad de Jules Koundé y la presencia de Eric Garcia en la sala de máquinas son las grandes novedades introducidas por el técnico germano respecto a la jornada anterior.

¿Dónde ver el Barcelona - Atlético de Madrid hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar+ LaLiga (M54 O110).

