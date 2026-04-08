Dónde ver el Barcelona - Atlético de la Champions League hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Atlético de Madrid se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy miércoles 8 de abril a las 21:00 horas (CET) para enfrentarse en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Azulgranas y rojiblancos afrontan el segundo de los tres asaltos previstos para los próximos días en busca de uno de los cuatro billetes en juego hacia las semifinales de la máxima competición europea.

Después de una agónica victoria en el Metropolitano en la anterior jornada liguera (1-2), la acción se trasladará al feudo azulgrana. El Barça ejercerá de anfitrión en la ida de la eliminatoria con el objetivo de seguir avanzando en su lado del cuadro, en el que Sporting CP o Arsenal figuran como último obstáculo antes del partido por el título en Budapest.

Pase lo que pase esta noche en el Spotify Camp Nou, todo se resolverá la próxima semana en el Riyadh Air Metropolitano. A pesar de haber finalizado la fase liga por detrás del Barça, el Atlético cuenta con el factor campo a favor en el decisivo partido de vuelta por haber eliminado al Tottenham (4o clasificado de la fase liga) en la ronda anterior.

Lamine volverá a ser el gran protagonista del ataque azulgrana frente al Atlético en el Camp Nou / Valentí Enrich / SPO

¿Dónde ver el Barcelona - Atlético de la Champions por TV y online?

El partido entre Barça y Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

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