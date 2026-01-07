Dónde ver el Barcelona - Athletic de la Supercopa de España hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Athletic Club se dan cita en el King Abdullah Sport City de Yeda hoy miércoles 7 de enero a las 20:00 horas (CET) para disputar la primera semifinal de la Supercopa de España. Los azulgranas, que aterrizan en suelo saudí como vigentes campeones, afrontan el primero de los dos obstáculos para defender con éxito su trono en la competición.

Una vez dejado atrás el bache resultadístico vivido entre octubre y noviembre, el Barça llega a la Supercopa de España en un estado de forma difícilmente mejorable. Desde la última derrota ante el Chelsea en Champions, los azulgranas encadenan ocho victorias cosecutivas en la suma de todas competiciones, y esperan alcanzar las dos cifras en la noche del domingo.

Muy diferente es el momento que atraviesa el Athletic Club, aunque la Supercopa se presenta como una oportunidad de oro para mejorar por la vía rápida su hasta ahora decepcionante temporada con la conquista de un título. Los 'leones' también contarán con el aliciente extra de intentar revertir su mala dinámica contra el Barça, equipo ante el que registran cuatro derrotas consecutivas incluyendo la de semifinales de la anterior edición de la Supercopa.

Koundé y Nico Williams, durante el partido entre Barça y Athletic de la anterior edición de la Supercopa de España / EFE

El ganador de la eliminatoria entre Barça y Athletic conseguirá el primero de los dos billetes en juego hacia la final de la Supercopa de España 2026. Para conocer a su rival en el partido por el título tendrá que esperar a lo que suceda en el cruce entre Real Madrid y Atlético, que tendrá lugar mañana jueves 8 de enero a partir de las 20:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Athletic de la Supercopa hoy por TV y online?

En España, la semifinal de la Supercopa de España entre Barça y Athletic Club se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición. Los canales que retransmitirán el partido son M+ LaLiga (M54, O110) y LaLiga TV Bar.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Supercopa de España a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y declaraciones de los protagonistas, así como el mejor análisis de la mano de nuestro enviado especial.