Dónde ver el Barcelona - Athletic de LaLiga hoy por TV, en directo y online

El FC Barcelona se da cita con el Athletic Club hoy jueves 29 de agosto a las 21:00 horas (CEST) en el Spotify Camp Nou en el marco de la jornada 1 de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana afronta el primer partido frente a su afición con la motivación de poder dar continuidad al nivel exhibido en su estreno liguero.

La incontestable goleada frente al Elche (0-5) permitió a los de Hansi Flick iniciar su defensa del título de la mejor manera posible, y el técnico alemán apuesta por una formación similar a la que tan buenos resultados le dio el pasado fin de semana. Xavi Espart se mantiene en un once en el que destaca la presencia de Pedri y de Anthony Gordon como principales novedades respecto al partido anterior.

El Athletic Club, por su parte, llega a la Ciudad Condal con la intención de intentar revertir el mal inicio de temporada. El nuevo proyecto de Edin Terzic empezó con una durísima derrota en San Mamés contra el Sevilla, que aprovechó la temprana expulsión de Yuri para hacer sangre e imponerse por un contundente 1-3.

El nuevo entrenador del Ahtletic de Bilbao Edin Terzic al inicio del partido de LaLiga entre el Athletic y el Sevilla, este sábado en el estadio de San Mamés. / LUIS TEJIDO / EFE

¿Dónde ver el Barcelona - Athletic de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Barça y Athletic Club de la jornada 1 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga.

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