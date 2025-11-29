Dónde ver el Barcelona - Alavés de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Deportivo Alavés se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy sábado 29 de noviembre a las 16:15 horas (CET) para disputar la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana mide sus fuerzas ante un rival que, a pesar de ocupar una zona comprometida de la clasificación, ha protagonizado alguna que otra sorpresa en la presente temporada.

Si bien es cierto que la dolorosa derrota en Stamford Bridge dejó tocado al Barça, la realidad del club en el campeonato doméstico es radicalmente distinta. Los últimos triunfos han permitido a los azulgranas recuperar gran parte del terreno perdido tras el clásico, quedando a apenas un punto del Real Madrid en la carrera por el liderato de la clasificación.

Más difícil es la situación del Alavés, cuyo colchón respecto a los puestos de descenso es de apenas 4 puntos. Sorprende que la renta no sea más holgada teniendo en cuenta las importantes victorias que han celebrado los 'babazorros', destacando las conseguidas ante dos equipos revelación como Espanyol y Elche o el asalto a San Mamés del pasado mes de septiembre.

Tenaglia celebra un gol con el Alavés / EFE

El partido de esta tarde es vital para los intereses del Barça de recuperar el liderato, pero las recientes bajas de Fermín, Araujo y De Jong obligan a Hansi Flick a introducir algunos cambios respecto a la alineación anterior. Las titularidades de Raphinha y Marc Bernal son las grandes novedades de un once en el que también destaca la presencia de Marc Casadó y de Gerard Martín.

¿Dónde ver el Barcelona - Alavés hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Deportivo Alavés se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Alavés a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.