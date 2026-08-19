Dónde ver el Barcelona - Al Ahly del Trofeo Joan Gamper hoy gratis por TV, en directo y online

El FC Barcelona se da cita con el Al Ahly hoy miércoles 19 de agosto a las 20:00 horas (CEST) en el Spotify Camp Nou para enfrentarse en el Trofeu Joan Gamper. El conjunto azulgrana mide sus fuerzas ante uno de los gigantes del fútbol africano en el que será su último ensayo antes de dar el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27.

Después de una contundente victoria ante el Basilea en el amistoso anterior, el Barça se prepara para reencontrarse con su afición en el Spotify Camp Nou. Tras cuatro años de espera, el feudo azulgrana volverá a acoger la tradicional disputa del Gamper en una noche en la que también se presentará a los nuevos fichajes del club.

Una vez disputado este último compromiso, el Barça iniciará la cuenta atrás para el inicio de la temporada. El pistoletazo de salida se producirá el próximo domingo 23 de agosto a las 21:30 horas (CEST), momento en el que los de Hansi Flick se enfrentarán al Elche con el objetivo de conseguir sus tres primeros puntos en LaLiga EA Sports.

Hansi Flick da instrucciones a Andreas Christensen esta pretemporada / FCB

¿Dónde ver el Trofeu Joan Gamper entre Barcelona y Al Ahly gratis por TV y en directo?

El Trofeu Joan Gamper entre Barça y Al Ahly se podrá ver en abierto por TV a través del canal autonòmico TV3 y online en 3 Cat.

Otra opción alternativa para seguir el amistoso del conjunto azulgrana es la plataforma Barça Play. Será necesaria una suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios. Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

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