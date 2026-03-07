LaLiga EA Sports
Dónde ver el Athletic - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo
A qué hora juega el Barça hoy contra el Athletic en qué canal de TV ver la jornada 27 de LaLiga EA Sports desde España
FC Barcelona y Athletic Club se dan cita en San Mamés hoy sábado 7 de marzo a las 21:00 horas (CET) en el marco de la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas visitan uno de los feudos más temibles de la competición doméstica con el objetivo de seguir afianzando su condición de lider de la clasificación.
Después de encadenar tres jornadas consecutivas, el conjunto azulgrana se desplaza hasta Bilbao con la firme voluntad de seguir alargando su racha triunfal. La agónica victoria del Real Madrid contra el Celta obliga a los de Hansi Flick a hacer lo propio esta noche para no ceder terreno en la carrera po el liderato, aunque en ningún caso perderán su posición de privilegio.
Mucho más decisivo es el partido para el Athletic Club, que se encuentra inmerso en la lucha por las posiciones europeas. Con Espanyol y Real Sociedad a tiro, una victoria de los de Ernesto Valverde se traduciría en una mejora significativa de su situación clasificatoria.
¿Dónde ver el Athletic - Barcelona hoy por TV y online?
El partido entre FC Barcelona y Athletic Club, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Athletic Club a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
