Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Albacete - BarcelonaLesión RaphinhaSorteo Copa del ReyVAR Copa del ReyAlineación Barcelona hoyArsenal - ChelseaBarça - FenerbahçeBarça - Fenerbahçe horarioCuartos Copa del ReyPanathinaikos - Real MadridConvocatoria BarcelonaBernardo SilvaTer StegenArbeloaCopa de España fútbol salaMercado de FichajesToni NadalMárquezTest MotoGPPanathinaikos - Real MadridSeis NacionesJuegos Olímpicos InviernoBarça Youth LeagueCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsJorge ReyJuan JoséJuan Carlos RiveroBaliza
instagramlinkedin

Copa del Rey

Dónde ver el Albacete - Barcelona de Copa del Rey hoy gratis por TV, online y en directo

A qué hora empieza hoy el partido del Barcelona contra el Albacete en qué canal de TV ver los cuartos de la Copa del Rey en abierto desde España

El Barcelona se enfrenta al Albacete hoy martes 3 de febrero en los cuartos de final de la Copa del Rey

El Barcelona se enfrenta al Albacete hoy martes 3 de febrero en los cuartos de final de la Copa del Rey / Associated Press/LaPresse

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

FC BarcelonaAlbacete se dan cita en el Estadio Carlos Belmonte hoy martes 3 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar los cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto azulgrana mide sus fuerzas ante la gran revelación del torneo del K.O. con la voluntad de superar con éxito su antepenúltimo obstáculo en busca de revalidar su condición de campeón.

Con el liderato de la liga bajo el brazo y la clasificación directa a octavos de final de la Champions, el Barça afronta el desafío copero en un momento de forma inmejorable. Los de Hansi Flick esperan trasladar estas buenas sensaciones a la Copa del Rey, aunque deberán lidiar con las sensibles ausencias de Raphinha y Pedri, dos pilares del esquema titular.

El próximo rival del conjunto azulgrana en la Copa del Rey 2025/26 será el Albacete, único superviviente entre los representantes de Segunda División. El conjunto manchego viene de protagonizar la gran sorpresa de la presente edición después de eliminar al Real Madrid en octavos, y espera hacer lo propio ante el defensor del título para reforzar su condición de matagigantes.

Los jugadores del Albacete celebran el tercer gol durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid

Los jugadores del Albacete celebran el tercer gol durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid / Manu / EFE

¿Dónde ver el Albacete - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Albacete, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es el canal autonómico TV3.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Albacete a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL