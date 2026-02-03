Dónde ver el Albacete - Barcelona de Copa del Rey hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Albacete se dan cita en el Estadio Carlos Belmonte hoy martes 3 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar los cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto azulgrana mide sus fuerzas ante la gran revelación del torneo del K.O. con la voluntad de superar con éxito su antepenúltimo obstáculo en busca de revalidar su condición de campeón.

Con el liderato de la liga bajo el brazo y la clasificación directa a octavos de final de la Champions, el Barça afronta el desafío copero en un momento de forma inmejorable. Los de Hansi Flick esperan trasladar estas buenas sensaciones a la Copa del Rey, aunque deberán lidiar con las sensibles ausencias de Raphinha y Pedri, dos pilares del esquema titular.

El próximo rival del conjunto azulgrana en la Copa del Rey 2025/26 será el Albacete, único superviviente entre los representantes de Segunda División. El conjunto manchego viene de protagonizar la gran sorpresa de la presente edición después de eliminar al Real Madrid en octavos, y espera hacer lo propio ante el defensor del título para reforzar su condición de matagigantes.

Los jugadores del Albacete celebran el tercer gol durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid / Manu / EFE

¿Dónde ver el Albacete - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Albacete, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es el canal autonómico TV3.

