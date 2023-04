¿Dónde ha ido el dinero que pagó el Barça a Negreira?

Según la información de 'MARCA', la jueza del caso ha ordenado a la Guardia Civil la búsqueda del rastro del dinero que abonaba el club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros La retirada de mucho dinero en efectivo por parte de Enríquez Negreira y sus colaboradores es uno de los puntos claves de la acusación

El 'caso Negreira' sigue su curso. Ahora es momento de 'rastrear' el rumbo del dinero que abonó el FC Barcelona a Enríquez Negreira por sus servicios. Las sospechas de la Fiscalía se centran en investigar dos asuntos delicados: la retirada en efectivo de grandes cantidades de dinero y la relación de Josep Contreras, ex directivo del conjunto azulgrana ya fallecido, con el hijo de Negreira. Una suma que asciende a los 1.050.781 euros, según 'MARCA'.

Hace unas semanas ya se conocieron las sospechas de Hacienda de posibles pagos a terceros de Enríquez Negreira por retiradas en efectivo entre 2016 y 2019 que ascendían a más de medio millón de euros. Ahora, la investigación analiza la facturación de Enríquez Negreira en 2016, 2017 y 2018. Un periodo en el que, según la información del citado medio, las empresas del ex colegiado facturaron 1.434.002 euros al FC Barcelona.

José Martínez Alfonso y Conchi Díaz, colaboradores de Negreira, retiraron más de 500.000 euros en efectivo o en cheques, todos en valores por debajo de los 3.000 euros para 'esquivar' a Hacienda. "Me decían, ve a cobrar este cheque. Podía ser cada día o cada tres días durante este periodo. Los cobraba a cuenta de la empresa. El dinero no era para mí", confesó Alfonso a 'MARCA'. La Fiscalía investiga un posible delito de pago a terceros.

Negreira cobraba una prestación por una incapacidad permanente y absoluta mientras asesoraba al Barça | ATLAS

Josep Contreras, intermediario y comisionista de los acuerdos entre el Barça y Enríquez Negreira ya fallecido, mediaba entre el ex colegiado y el club para no vincular a Negreira con el Barça, según se dice en el sumario. Todavía no se ha aclarado dónde fueron los casi 500.000 euros que percibió durante seis años.

Quedan muchas dudas por resolver. El próximo lunes 17 de abril el presidente Joan Laporta comparecerá frente a los medios para resolver todas las incógnitas sobre la implicación del FC Barcelona en el caso. Esta problemática y muchas otras posibles infracciones graves estarán en el orden del día.