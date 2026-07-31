El don de Yaakobishvili en los penaltis no fue suficiente para el Barça ante el Birmingham City

Aaron Yaakobishvili aprovechó los minutos que Hansi Flick le concedió en el amistoso ante el Birmingham City para volver a dejar claro que los penaltis son su gran especialidad. El guardameta húngaro, que sustituyó a Wojciech Szczesny en la segunda mitad (62') con el marcador favorable para los blaugranas, estuvo muy cerca de ser el héroe del estreno de pretemporada culé.

El portero de 20 años apenas pudo hacer nada para evitar el tanto del empate del conjunto inglés. Solís firmó el 2-2 definitivo en el minuto 68 con un remate dentro del área imposible para Yako, que pese al gol transmitió seguridad bajo palos y se mostró firme en las acciones en las que tuvo que intervenir.

Sin embargo, donde realmente volvió a marcar diferencias fue en la tanda de penaltis. Aunque el Barça terminó cayendo después del fallo definitivo de Brian Fariñas, que dejó el trofeo local en Birmingham, el internacional húngaro fue el gran protagonista blaugrana.

Yako detuvo el segundo lanzamiento de la serie, ejecutado por Luis Vázquez, con una buena estirada abajo a su izquierda. Más tarde volvió a aparecer para detener el cuarto penalti, esta vez a Robinson, con una intervención a media altura a su derecha. Más allá de las dos paradas, el guardameta impresionó porque adivinó la dirección de todos los lanzamientos, salvo el primero, confirmando el extraordinario instinto que posee en este tipo de situaciones.

No es la primera vez que destaca desde los once metros. En enero de 2025 fue decisivo en la Copa Juvenil, cuando sus intervenciones en la tanda frente a la Damm y su último gol a lo Panenka resultaron determinantes para la clasificación del Barça. Una virtud que volvió a exhibir ahora ante el Birmingham y que refuerza una de sus principales cartas de presentación.

Futuro abierto

Mientras tanto, su futuro sigue abierto. Yako ha iniciado la pretemporada con el primer equipo tras regresar de su cesión al Andorra, aunque tanto el club como el propio futbolista consideran que la mejor opción pasa por una nueva salida en calidad de préstamo. A sus 20 años necesita continuidad y minutos para seguir creciendo.

Mercado no le falta. Según informó Matteo Moretto, equipos como el Racing de Santander, el Levante y el Mallorca siguen de cerca la situación del portero, cuyo futuro debería resolverse en las próximas semanas. Tras su actuación en Birmingham, el húngaro volvió a recordar por qué está considerado uno de los guardametas con mayor proyección de la cantera blaugrana.