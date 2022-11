Don Garber, comisionado de la MLS: "Ha habido interés en Messi"

"Sería genial tener a alguien como él en nuestra liga, nos permitiría hablar de la MLS, fuera del país", dijo El contrato del delantero argentino con el Paris Saint-Germain finaliza el 30 de junio y su futuro todavía sigue en el aire

El futuro de Leo Messi sigue siendo una incógnita. El delantero argentino aplazó la decisión sobre dónde jugará la próxima temporada hasta que el Mundial de Qatar 2022 eche el cierre definitivo. Ahora solo piensa en la 'albiceleste', pero sobre la mesa parece haber tres opciones: renovar con el PSG, regresar al Barça o cambiar de aires y firmar por un equipo de la Major League Soccer (MLS).

El comisionado de la MLS, Don Garber, habló sobre esta posibilidad. Un rumor extendido desde hace tiempo, dado que en la mente de Leo siempre ha existido la posibilidad de disputar sus últimos años futbolísticos en Estados Unidos. A él, se podría añadir Cristiano Ronaldo, quien ha rescindido su contrato con el Manchester United con carácter inmediato, quedando libre en el mercado.

"He escuchado todos los rumores que han estado circulando estos días, aunque ninguno en particular sobre Ronaldo. Estoy seguro de que tarde o temprano saldrán rumores sobre él también, pero no puedo comentar si realmente un equipo u otro está interesado en él", expresó sobre el luso.

Por lo que se refiere al argentino, fue mucho más allá en sus declaraciones, asegurando que "ha habido interés en él". De todas formas, también comentó que "creemos mucho en la formalidad de las reglas, así que ahora está bajo contrato y luego él decidirá qué hacer". Sin embargo, no pudo evitar la alegría y el impacto que supondría la llegada de Messi a la MLS. "Sería genial tener a alguien como él en nuestra liga, alguien de su envergadura que nos pueda ofrecer una plataforma global para hablar de la MLS, incluso fuera de las fronteras de nuestros países. No me sorprendería si escuchamos más rumores sobre Messi", añadió.