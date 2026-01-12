Dominio total: el Barça dio 370 pases más que el Real Madrid en la final de la Supercopa

El FC Barcelona alzó sobre el cielo de Jeddah el primer título de la temporada, la Supercopa de España, tras vencer por 3-2 al Real Madrid. Los azulgranas, pese a que no cuajaron su mejor encuentro, condensaron el control del balón, especialmente en la primera parte, mientras los blancos esperaban pacientemente su oportunidad para salir al contragolpe. Como resultado, los catalanes dieron 370 pases más que su rival, 608 por los 240 de los madridistas.

Xabi Alonso apostó por recular y cederle el esférico al Barça, que no terminaba de encontrar vías de escape para inquietar a Courtois en los primeros minutos. Sin embargo, con el primer gol de Raphinha todo se desató. Ambos conjuntos perdieron el respeto y se intercambiaron los golpes en un descuento mágico, en el que se marcaron tres goles en menos de cinco minutos.

El Barça dio 275 pases más en la primera parte

En el alocado primer tiempo, el Barça sumó 372 pases por los 97 del Real Madrid, según datos proporcionados por 'El Español'. A pesar de la abultada diferencia, el marcador llegó en tablas al descanso. Tras la reanudación, el guion se mantuvo hasta el doblete de Raphinha, que obligó a los blancos a tomar la batuta del choque, ya con Arda Güler sobre el césped, el futbolista más dotado de los madridistas para crear juego.

En la segunda parte, el balance de pases de ambos equipos continuó siendo favorable para el conjunto catalán, aunque sin la dilatada superioridad de los primeros 45 minutos. Los azulgranas combinaron en 236 ocasiones por las 143 de su rival, casi 100 pases de diferencia entre ambos clubes.

Aun así, el Barça, condicionado por la expulsión de De Jong, estuvo a punto de perder la ventaja y ver como el partido se decidía en la tanda de penaltis, pues el Real Madrid gozó de dos claras oportunidades en el tiempo de descuento, una de Carreras y otra de Asencio, que terminaron en los guantes de Joan Garcia. El guardameta de Sallent, que sumba cuatro porterías a cero consecutivas antes de la final, levantó su primer entorchado con el FC Barcelona, al igual que Rashford, Bardghji o los canteranos Dro, Tommy Marqués y Jofre Torrents.