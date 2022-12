Lewandowski atiende a SPORT y se confiesa sobre la dura sanción por su gesto en Pamplona "Una o dos semanas antes estuvimos charlando con Xavi y me dijo que tenía que vigilar si el árbitro me enseñaba una amarilla"

Robert Lewandowski no estará contra el Espanyol en el derbi del 31 de diciembre. Tampoco frente al Atlético el día 12 ni ante el Getafe el 22 de enero. Todo por la sanción recibida tras su polémico gesto ante Osasuna. En una entrevista con SPORT, 'Lewy' explica cómo vivió el momento y lo que opina sobre el castigo recibido.

"Con el árbitro no pasó nada. Solo que me enseñó las dos amarillas, eso es todo. Pero la razón por la que me han castigado con tres partidos no tenía nada que ver con el árbitro, sino conmigo y con el técnico. Es todo lo que puedo decir", asegura el polaco. "Una o dos semanas antes estuvimos charlando con Xavi y me dijo que tenía que vigilar si el árbitro me enseñaba una amarilla, pero aquello solo fue un gesto para expresar que no podía entender lo que estaba pasando. Lo habíamos hablado y era algo entre Xavi y yo. No entendía nada", añade.

APENADO

Sobre cómo ha encajado la sanción, el delantero asegura que "es difícil porque siento que tres partidos son demasiado por lo que hice. Eso seguro. Y es doloroso no poder jugar tres jornadas por eso".