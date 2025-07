Doctor Ripoll: "El tribunal médico de LaLiga no va a picar en el mensaje de Ter Stegen"

Lo confirmó primero Marc André Ter Stegen y posteriormente lo hizo el Barça en un comunicado oficial: el guardameta alemán pasará por quirófano para tratar de poner remedio a sus problemas de espalda. "Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda", advirtió el portero en un mensaje compartido en sus redes sociales.

A pesar de todo, dicho mensaje no ha estado exento de polémica. En primer lugar, porque el futbolista lo anunciara antes que el club y, además, porque Ter Stegen hizo público el tiempo que él estima que estará de baja, dejando claro que serían tres meses, siempre según sus palabras. Por su parte, el Barça no especifica tiempo de recuperación alguno.

Ter Stegen, en el Espanyol - FC Barcelona de la pasada temporada / Valentí Enrich

No se trata de algo insignificante, más bien todo lo contrario. LaLiga no permitiría que el Barça aprovechara una parte del salario de Ter Stegen en caso de que la lesión no sea considerada de gravedad, es decir, que no tuviera un tiempo de baja de cuatro o más meses.

A pesar del diagnóstico que ha ofrecido el alemán en sus redes sociales, será el tribunal médico de la competición liguera el que tenga que tomar una decisión definitiva.

Al respecto de todo esto se pronunció anoche el reconocido doctor Pedro Luis Ripoll, en unas palabras en El Larguero: "Yo espero que mis compañeros, que los conozco, si me permiten la discreción de no poner los nombres sobre el tapete, no van a picar el anzuelo en ese sentido. Van a decir lo que tengan que decir".

"Saben que perjudican al Barça, pero afecta al Elche, a la Real Sociedad... Que el Barça pueda inscribir o no y pueda hacer este movimiento afecta al tablero nacional del fútbol. Esto es muy interesante. ¿Dónde terminan los derechos de una persona a que su información médica no se conozca y dónde empiezan los derechos de los demás? ¿Hasta dónde puedes tú manejar la información que afecta a terceros? Imagina que el futbolista dice que va a estar 3 semanas de recuperación y al final se complica y son 6. ¿Qué objetivo tiene?", sentenció el doctor Ripoll.

Además, también se atrevió a ofrecer su valoración sobre el diagnóstico: "Los tres meses me parecen muy justos. No se puede decir si van a ser tres o cuatro, pero por lo general, sobre el papel serían más bien cuatro. Una persona que se ha operado dos veces de la rodilla, que ahora se opera otra vez de la espalda... Es un deportista extraordinario, pero llama la atención que afinen tanto y uno, cuando busca una razón de porque se afina tanto, pues encuentra unas razones que todos tenemos en mente y no son muy correctas"..

"Es mejor que se hubiera mantenido en silencio y que después de la operación los médicos lo hubieran dicho. Hubiera sido lo más coherente, por no haber dicho lo más inteligente. LaLiga muy probablemente reconocerá al jugador, examinará los documentos y dictaminará, pero no va a estar en situación como para afinar tanto. Una segunda intervención de columna en este plazo y siendo un portero no es de recuperación rápida. Tres meses es un plazo muy ajustado y creo que el momento en el que lo ha dicho, si me permiten el jugador y su entorno, no es el correcto porque se puede malinterpretar", concluyó Ripoll.