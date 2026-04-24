El doctor Ripoll, pesimista con Lamine: "Seis de nueve jugadores han recaído con su lesión"

La lesión de Lamine Yamal preocupa en el Barça y en la selección española. No es una dolencia cualquiera, ya que debería recuperar bien antes de que pueda tener un recaída que le pueda afectar, incluso, de cara a la próxima temporada. El club blaugrana va a estar muy vigilante por lo que pueda pasar y espera que no se le fuerce antes de tiempo. El doctor, Pedro Luis Ripoll, uno de los grandes especialistas en medicina deportiva, fue muy claro con el tiempo de baja que es de 4 a seis semanas: "Es baja de jugar no, de entrenar. El jugador debería hacer al menos seis entrenamientos completos antes de poder jugar el primer partido a tope. Eso significa que debería estar listo y entrenando ya para finales de mayo, y lo veo extraordinariamente arriesgado", avisó en declaraciones a la 'Cadena Ser'.

Ripoll indicó que es una lesión complicada para un futbolista y que tiene un riesgo evidente de recaída y de no curar bien, algo que le puede afectar para el futuro: "Ya han tenido nueve jugadores con este tipo de lesión, de los cuáles seis han tenido al menos una recaída. Si meten al jugador en competición bruscamente, corre un riesgo muy alto de recaer".

Es por ello que Ripoll no cree que sea bueno forzarle para el primer partido del Mundial: "Creo que al primer partido (del Mundial) no llega, sería lo sensato. El segundo y el tercero están muy cerca, así que veo a Lamine a tope ya en una hipotética segunda ronda, cuando España pase de fase. Hay que ser muy precavido".

También analizó el número importante de lesiones en los isquiotibiales en los futbolistas del Barça esta temporada, en concreto 14 lesiones musculares: "No existen las casualidades", explica Ripoll, "lo que pasa es que muchas veces los médicos no encontramos las causas, pero seis de ellos han tenido esta lesión más de una vez".

Ripoll cree que Lamine debió salir del terreno de juego al notar la primera molestia y no chutar el penalti: "La palabra agravar no es exacta, pero él debió pedir el cambio cuando notó el primer dolor... En la juventud todos pecamos por exceso de ganas. A la más mínima sensación que tenga un futbolista, a estas alturas de la temporada y con el Mundial en jugego, hay que pedir el cambio. Hay que evitar cualquier riesgo. Tirar el penalti fue un riesgo, uno que salió mal".