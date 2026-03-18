El doblete que corona a Lewandowski y que le permite hacer historia en la Champions: ya ha marcado ante 41 equipos diferentes

Robert Lewandowski ha vuelto a hacer de la Champions su territorio natural. Cuando el torneo entra en terreno decisivo, el polaco responde como lo ha hecho toda su carrera: con goles. Y esta vez no fueron solo dos más para su colección. Fueron dos tantos que refuerzan su sitio entre los gigantes de la competición y que le permiten firmar otro récord para la historia.

Con su doblete, Lewandowski alcanzó los 36 goles en fase KO de la Champions, una cifra que le consolida entre los grandes especialistas de las eliminatorias. Solo están por delante Cristiano Ronaldo (67) y Leo Messi (49), mientras que el polaco supera ya el ritmo de leyendas como Karim Benzema (34).

No es un dato menor. Marcar en las rondas definitivas separa a los grandes goleadores de los delanteros realmente decisivos. Ahí es donde Lewandowski siempre ha sabido aparecer.

Pero el gran titular de la noche está en otra cifra que explica su dimensión continental: ya ha marcado ante 41 equipos diferentes en la Champions League, más que ningún otro futbolista en la historia del torneo.

Lewandowski ha dejado huella en Europa durante tantos años, en tantos contextos competitivos y frente a tantos rivales distintos, que su repertorio ya no admite discusión. Ha golpeado a todo tipo de defensas, generaciones y proyectos. Pocos delanteros han mantenido una capacidad tan constante para adaptarse, castigar y decidir.

Ese dato resume mejor que ningún otro la carrera europea del polaco. Porque no habla únicamente de longevidad, sino de vigencia. No es un delantero que haya vivido de un pico breve o de una época concreta. Ha sido una amenaza sostenida en el tiempo, temporada tras temporada, con una regularidad al alcance de muy pocos.

Lewandowski no ha sido una estrella puntual de la Champions: ha sido una presencia estructural, un nombre fijo en las noches importantes, una pesadilla repetida para media Europa.

Y aún hay un detalle que multiplica el valor de lo conseguido: Robert Lewandowski, con 37 años y 209 días, se convirtió además en el jugador más veterano en marcar dos goles en un partido de la UEFA Champions League, superando el anterior registro de Filippo Inzaghi, que lo había logrado con el Milan ante el Real Madrid en noviembre de 2010 con 37 años y 86 días.

El dato retrata perfectamente al delantero: veterano en el carné, decisivo en el área, intacto en el colmillo.

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En una era obsesionada con el relevo generacional, Lewandowski sigue empeñado en discutirle el paso del tiempo al calendario. Lo hace como mejor sabe, con movimientos de delantero total, lectura de área y una voracidad que no entiende de edad. Mientras otros se apagan, él sigue coleccionando récords en el escenario más exigente del fútbol europeo.