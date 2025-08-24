El doble rasero con las manos de Tchouaméni y Balde: ¿qué dice el reglamento?

El FC Barcelona protagonizó una gran remontada contra el Levante para sumar la segunda victoria de la temporada en dos partidos de Liga. En un partido que corroboró (por si había alguna duda) que el equipo de Hansi Flick no ha perdido hambre y sigue con la misma voracidad del curso pasado, los culés lograron abstenerse de la polémica arbitral y levantaron el 2-0 adverso con el que acabaron la primera mitad.

Y es que, en el tiempo de añadido del primer acto, Alejandro Hernández Hernández señaló un penalti muy riguroso a favor del conjunto ‘granota’. Tras un disparo de José Luis Morales desviado por Alejandro Balde a córner, acción en la que ningún futbolista ni aficionado del Ciutat de València protestó nada, el colegiado canario acudió al VAR y señaló penalti por mano del lateral izquierdo para sorpresa e indignación del equipo blaugrana.

La plantilla del Barça, que aún recordaba la pena máxima no señalada a Aurélien Tchouaméni en el último clásico de la temporada pasada, reaccionó con estupefacción. Los jugadores culés no entendieron el doble rasero entre unas manos y otras. Y así lo verbalizó Pedri en las declaraciones inmediatamente posteriores al final del encuentro, desde el mismo césped del estadio del Levante, cuando ya se había consumado la remontada.

Es importante remarcar que, a pesar de todos los cambios que se han producido este verano en el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol, en los seminarios de inicio de temporada para los colegiados celebrados durante los meses de julio y agosto de 2025 no hubo modificaciones sobre las infracciones relacionadas con las manos en posición antinatural. La nueva Circular Nº3 del CTA es exactamente igual a la de la campaña 2024/25 en cuanto a las presuntas infracciones por mano en posición antinatural.

El reglamento establece la siguiente normativa: “Se considerará infracción cuando un jugador ocupe con su brazo/mano un espacio mayor, asumiendo un riesgo y, como consecuencia de ello, corte el pase de un contrario, un disparo a portería, etc. Este tipo de situaciones abarca casos en los que el mano o el brazo están claramente despegados y alejados del cuerpo o los brazos están elevados por encima del hombro (incluso aunque el jugador esté de espaldas)".

Tal como se puede leer en esta descripción, para considerar una mano en posición antinatural la mano debe estar “claramente despegada y alejada del cuerpo”. En el audio del VAR publicado por la RFEF se escuchó perfectamente como Hernández Hernández catalogó como “bastante despegada” la mano de Balde y, aunque el defensa del Barça se estaba girando para evitar el impacto, el colegiado consideró que el lateral “saca el brazo” (apreciación muy discutible) para frustrar el chut de Morales. Por este motivo señaló el penalti.

Todo ello, insistimos, pocos meses después de revisar unas manos de Tchouaméni en el clásico del Estadi Olímpic Lluís Companys que sentenció la Liga 2024/25 a favor de los intereses del Barça y actuar de forma opuesta con la siguiente justificación: “Para mí está Courtois detrás. Dale un 'frame' más, ahí se produce el impacto, el brazo hacia abajo, para mí no es penalti”. Dos formas muy diferentes no solo de resolver, sino también de analizar, acciones parecidas.