El doble brasileño de Lamine Yamal que causa sensación

Lamine Yamal solo hay uno, pero en Brasil hay un futbolista cuyo parecido físico no está dejando a nadie indiferente en el país 'canarinho'. Su nombre, Rikelme, evoca además a un exjugador azulgrana y nada en esta historia tiene desperdicio, pues juega en el club donde llegó en su día Vítor Roque al FC Barcelona, es decir, el Athletico Paranaense. Lo cierto es que la carrera de este jugador está siendo muy prometedora, pues con 15 años juega en el sub-17 del 'Furacão', como se conoce al equipo de Curitiba, y es internacional con Estados Unidos.

Más coincidencias. Rikelme juega también habitualmente de extremo (eso sí, se maneja con la diestra) y tiene como ídolo a su compatriota Neymar Junior. En los últimos días se ha viralizado por su semejanza física con Lamine Yamal y está siendo todo un 'boom' en Brasil, donde se hacen incluso bromas diciendo que es el 'hermano menor' del crack azulgrana.

No es el primer 'doble' de Lamine

Rikelme juega en el Athletico Paranaense y tiene la nacionalidad brasileña y estadounidense. El joven futbolista procede del New England Revolution y llegó al conjunto 'rubronegro' hace tres años para forjarse una carrera en el fútbol brasileño.

Rikelme no es el único jugador que tiene mucho parecido físico con el barcelonés. En su día, también se viralizó mucho un futbolista del Club Deportiva Cebrereña, de Ávila, llamado Raúl González. Hay quien comenta, en broma, que se está creando un 'universo Lamine Yamal.

Lamine, con la 'Roja'

El auténtico Lamine Yamal, mientras tanto, está concentrado con al selección española para la disputa de los partidos amistosos ante Serbia de este viernes (21.00 horas) y Egipto, del próximo martes 31 de enero.

Raúl González, otro 'doble' de Lamine / X

Lamine Yamal está cuajando una gran temporada con el Barça, se ha consolidado como el gran referente del equipo del Hansi Flick con solo 18 años y sus estadísticas no dejan lugar a dudas: 21 goles y 16 asistencias en 40 partidos, lo que lleva al elogio dentro del vestuario, como el de Marc Bernal en una reciente entrevista con SPORT, donde el de Berga destacó que Lamine, al que conoce de prebenjamín, hace en la élite lo mismo que hacía de pequeño. "Ha sobrepasado el límite, es increíble", comentó el de Berga de su compañero y amigo.