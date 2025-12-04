Doble alegría para Flick: vuelven Fermín y Frenkie de Jong

Doble alegría para Hansi Flick. Fermín López y Frenkie de Jong fueron las dos grandes novedades en al sesión de entrenamiento de este miércoles del FC Barcelona. El de El Campillo se ha recuperado muy bien de la lesión en el sóleo y el neerlandés ya no tiene fiebre y podrá estar el sábado en La Cartuja contra el Betis.

Revive el hat-trick de Fermín López frente al Olympiacos / Champions

Fermín acorta plazos

La gran noticia de la sesión de este miércoles es que Fermín ha vuelto a entrenarse. El de El Campillo fue baja contra el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid por una lesión en el sóleo fruto de una entrada de Oihan Sancet en el Barça-Athletic Club del regreso al Spotify Camp Nou y que le multiplicó las molestias que ya había tenido en Stamford Bridge.

Su recuperación ha sido muy buena y ha logrado acortar plazos con tal de volver cuanto antes. Podría tener minutos en Sevilla, aunque el partido que tiene marcado como el de su regreso en plenas condiciones es el del próximo martes en la Champions League ante el Eintracht de Frankfurt.

Frenkie apunta a La Cartuja

También vuelve Frenkie de Jong. El neerlandés se ha perdido los últimos tres partidos del FC Barcelona, el primero (Athletic Club) por sanción y los dos siguientes (Alavés y Atlético) por un proceso febril que le ha impedido volver a pisar el Spotify Camp Nou, pero su retorno tiene fecha y lugar: este sábado en La Cartuja de Sevilla. Contra el Betis, Hansi Flick volverá a disponer de uno de sus puntales.

De Jong fue de los primeros futbolistas en aparecer por la Ciutat Esportiva Joan Gamper, muy pronto, a las 9 horas de la mañana y ya recuperado de la fiebre. El neerlandés estaría ya en condiciones de volver a jugar este sábado en el Betis-Barça, aunque habrá que ver si Flick le pone de inicio. Teniendo en cuenta de que no se ha tratado de ninguna lesión, y la importancia que tiene Frenkie en sus planes, lo más seguro es que sea de la partida.