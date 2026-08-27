El divorcio sin retorno entre la afición del Atlético y Julián Álvarez: “Es un traidor, como Courtois y Hugo Sánchez”

La situación que vive Julián Álvarez en el Atlético ha alcanzado un punto de no retorno. Lo vivido el domingo en el Metropolitano, unido a las ausencias del argentino de los entrenamientos, obliga al club a buscar una solución urgente que, a corto plazo, solo parece pasar por su salida. La afición colchonera vive el conflicto con hartazgo. No ve posible un perdón cercano. Ni con uno ni con diez goles. Es más, en los alrededores del Estadio Metropolitano y del Cerro del Espino, lugar de entrenamiento, los gestos se tuercen cada vez que se pronuncia el nombre del argentino.

“Fue una pitada nivel Vinicius”

“Lo del otro día fue una pitada al nivel de anunciar a Vinicius por megafonía. Fue exagerado. En mi vida he visto una pitada así a un jugador nuestro”, comenta un socio con un número lo suficientemente bajo como para tener perspectiva sobre lo sucedido con Griezmann y otros jugadores que tuvieron que ganarse el indulto del Calderón. Él dice no haber colaborado en el abucheo, pero sí lo reconoce como generalizado. Sin embargo, nadie es capaz de situar en el mismo escalón al argentino y al francés. Consideran opuestas sus situaciones y, aún más, sus personalidades.

EFE

“Aunque nos hizo ahí una jugarreta, demostró que es atlético más que nadie”, indican desde una peña atlética en Hortaleza, al norte de Madrid, con más de medio siglo de existencia. Los colchoneros desmontan la tesis de que los goles basten para lograr un indulto. “No se le perdonó por ello, sino porque reconstruyó su identidad atlética”, esgrimen desde otro colectivo de aficionados que siente hastío con el jugador. Sobre el Barça, se limitan a afirmar que el club ha “engañado” a Julián al prometerle una salida que no ha sido capaz de negociar con el Atlético.

“La situación es muy cargante. Que lo solucionen ya, si es que se puede”, suspira un aficionado que acompaña a su hijo al Cerro del Espino para conseguir la firma de cualquier futbolista que no sea Julián Álvarez. Un jugador que fue un éxito de ventas en las tiendas oficiales del club, donde ahora su camiseta figura como la última opción. El único gesto que considerarían creíble por parte de Julián es que “decida despedir a su agente, Fernando Hidalgo. Entonces la gente empezará a creer que ha habido alguien que le ha metido pájaros en la cabeza que no se corresponden con la realidad”.

“Lo del Mundial fue un papelón”

La masa social rojiblanca ha perdido la fe en un futbolista al que todavía ve lejos de convertirse en el jugador franquicia que el Atlético creyó fichar en agosto de 2024 por 75 millones de euros fijos más 20 en variables. Consideran que el argentino fue una incorporación de impacto por lo inesperado de la operación, pero recuerdan también su condición de suplente en el Manchester City. Asimismo, el aficionado colchonero siente que respaldó a Julián Álvarez cuando atravesó una sequía de casi cuatro meses sin marcar en Liga.

De ahí que no confíen en una redención goleadora que prepare el terreno para el perdón. No creen en el sentimiento de pertenencia del argentino al Atlético, pero tampoco en su resurgir deportivo inmediato. Al otro lado del Atlántico, la situación de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los principales asuntos de las tertulias deportivas, donde existe una profunda división. “Algunos están del lado de Julián, como el Pollo Vignolo, y otros están del lado del club y de Simeone. Este pibe no puede haber hecho lo que hizo. Me parece un papelón, sabiendo además que lo iban a filmar y que todas las cámaras estaban sobre él”, responde a este diario un productor de ESPN.

Se refiere a lo vivido en el Mundial, cuando Julián Álvarez dijo, precisamente ante los micrófonos de ese canal, que “lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”. Esta petición pública fue, para los atléticos, la tumba de un futbolista que, a ojos de la afición, se metió en un túnel sin salida. O, más bien, en uno en el que marcharse pasó a ser la única salida. Aquella declaración, realizada tras el Argentina-Austria, provocó una furibunda reacción de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid.

“Julián es un niñato malcriado”

“Julián está demostrando ser un niñato malcriado con menos capacidad de reflexión que un adoquín. Y un traidor al mismo nivel de Courtois o Hugo Sánchez. Ahora hay que tratarle como se merece: o paga la cláusula, o a la grada. Esperemos que Apollo le ponga en su sitio o nos sentiremos doblemente traicionados”, criticaron desde la principal plataforma independiente de representación colectiva de los colchoneros. El mismo colectivo que, por ejemplo, judicializó el doble toque en el penalti del argentino en la Champions.

En esta declaración hay un elemento relevante: la alusión a Apollo, el fondo norteamericano que controla desde este año la mayoría accionarial de la entidad. Un respaldo económico con el que el Atlético quiere dar un paso más. De ahí que en su entorno justifiquen la cerrazón a vender a Julián Álvarez como una demostración de fuerza y del nuevo estatus al que aspira la entidad. De ahí también que la “dignidad” aparezca como argumento contra el Barça, al que el Atlético acusa, como refleja su último comunicado oficial, de no haber “cumplido con los requisitos éticos y profesionales del mercado de transferencias”.

Es una frase que repiten algunos de los socios y simpatizantes del Atlético consultados para este reportaje: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”. Una postura que acompañan de una exigencia a Julián Álvarez: “Decir que tu sueño es jugar en el Barça, aunque no lo citase explícitamente, dolió mucho a la afición. Ahora debes cumplir tu contrato y jugar como un profesional o marcharte al Arsenal”. Son los dos únicos escenarios que contemplan. El perdón, ahora mismo, ni siquiera aparece en el horizonte de una afición que ya ha situado al argentino en la lista negra de su historia.