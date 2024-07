Las divertidas anécdotas de Umtiti en el Barça

Samuel Umtiti hizo un extenso repaso de su paso por el Barça y explicó alguna de las anécdotas que le tocó vivir dentro del vestuario blaugrana. Umtiti se mostró feliz por haber jugado con Messi o Iniesta y explicó cómo trataba de ayudar a Dembélé para intregrarlo: "Cuando fiché por el Barça fui muy buen recibido. Busquets habló conmigo y me integró. En el campo me sorprendió Iniesta. Con él podía hacer pases fuertes y largos porque sabía que siempre los iba a controlar".

Umtiti, sobre todo, habló de su relación especial con Ousmane Dembélé: "Cuando llegó Ousmane al Barça me tomó como su padre. Cuando llegaba tarde la gente venía a verme y era algo divertido. Ousmane tiene buen corazón, pero no se daba cuenta de las cosas. Había un tablero con los horarios de la mañana y una vez él se presentó por la tarde sin quererlo. Además, vino enfadado porque se equivocó. La gente no entendía nada, pero era despistado".

El central también reveló de cómo se enteró de la boda de Dembélé: "Eran unas vacaciones de invierno y vi por las redes sociales que se había casado. Estábamos todos los días juntos y nunca me dijo nada de eso, por lo que no le creí. Cuando volví a verlo le pregunté: "Hermano, como es que te casas y no me dices nada". El me contestó que sí, que se había casado. Lo dijo como quien dice que va a la panadería".

Sobre Messi, Umtiti cuenta que "era un jugador muy competitivo. Era muy fuerte. Me quedé muy impactado cuando lo vi en los entrenamientos. Era siempre un ganador".

Y sobre Piqué indicó que "no es alguien que trabaje mucho en el gimnasio, pero es fuerte y un jugador muy inteligente. Siempre sabía dónde colocarse en el campo y eso es esencial. Era un niño y yo me sentía mayor que él a pesar de que él tenía más edad".