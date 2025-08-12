La divertida teoría de Sergi Gómez de los retrasos de Koundé

Jules Koundé fue suplente en varios encuentros de la temporada pasada del Barça por llegar con retraso a la charla de pre-partido de Flick. El francés es uno de los futbolistas que más se cuida de la plantilla, y con menos lesiones, sin embargo, ha tenido en su carrera más episodios de impuntualidad. Lo recordó el central formado en La Masia, Sergi Gómez, que coincidió con el francés en el Sevilla.

"Me acuerdo en el confinamiento cuando ya arrancamos a entrenar y tal que apreció un día que estábamos ya duchados y todo porque se había quedado dormido", apuntó entre risas en una entrevista al podcast 'El After de Post United'.

El defensa, además, explicó su teoría de por qué cree que Koundé es reincidente con sus retrasos y los motivos que lo llevan a quedarse dormido en alguna ocasión. "¿Sabes que creo?", empieza diciendo. "Que como le gusta tanto la NBA yo creo que él duerme de día. Entonces de noche se la pasa mirando los partidos de la NBA".

El francés siempre se ha mostrado muy interesado en la liga estadounidense y lo ha mostrado en sus redes. Además, en ocasiones ha tenido la oportunidad de ver partidos en directo y conocer a algunas de las estrellas de la NBA en algunos de sus viajes a Estados Unidos.

Koundé y Sergi Gómez, en su etapa en el Sevilla / Julio Muñoz / EFE

Más allá del baloncesto o la música, otra de sus grandes pasiones es la moda, tal y como se puede comprobar con la ropa que luce habitualmente. Su estilo forma parte de la personalidad de un futbolista inquieto, con aficiones como la fotografía. Gómez recordó que ya en el Sevilla llamaba la atención. "Ya venía con los looks extravagantes. Ahí empezaba, ahí empezaba y nos decía: 'sí, sí, reíros, reíros, que ya veréis, tú'. Y al final el tío tiene su estilo muy marcado".

"Tengo muy buena relación con él"

Gómez destaca también el nivel futbolístico del francés durante su etapa en el Sevilla y cómo competía, no solo con el francés, sino con Diego Carlos. Una pareja que fue de las mejores de LaLiga. Una competencia que no afectó la relación con sus compañeros.

"Tengo una relación con él muy buena, porque al final... te lo puedes tomar como competencia mala o como competencia buena, ¿no? Entonces, yo siempre me la he tomado como buena. He tenido muy buena relación con mis competidores, porque al final eso solo dura un tiempo en tu vida, pero de vida hay mucha más. Entonces te cuesta lo mismo hacerlo mal que bien".

Renovación, a punto

Koundé encara una nueva temporada en el Barça decidido a seguir visitiendo la camiseta azulgrana en los próximos años. El propio futbolista anunció durante la gira asiática que su renovacion estaba hecha.

El francés, que termina contrato en 2027, podría amppliar su contrato hasta 2030. Con solo 26 años, el francés se ha consolidado como uno de los mejores laterales del mundo, a pesar de ser fichado como central.