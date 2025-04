La divertida reacción de Szczesny al gol de Koundé

Wojciech Szczesny tiene una forma muy particular de celebrar goles decisivos. El portero polaco no se deja llevar por la euforia y en algunas ocasiones eso ha provocado que se le coloque la etiqueta de ‘hombre de hielo’. Absolutamente concentrado en sus tareas, los ‘festejos’ del guardameta culer en momentos de máxima tensión como el duelo de Liga ante el Atlético en el Metropolitano o la vuelta de Champions en Dortmund se han hecho virales.

La final de la Copa del Rey no fue una excepción para Szczesny. Aunque en esta ocasión las cámaras no se fijaron en él tras el decisivo tanto de Jules Koundé, pues todos los focos se centraron en la piña de los jugadores alrededor del francés, el polaco se encargó de explicar en zona mixta cómo había vivido el gol de la victoria.

“Para ser honesto, cuando Koundé estaba preparándose para chutar, yo ya me estaba preparando para organizar la defensa porque no me esperaba que el balón entrara. Pero fue un buen momento para él”, dijo Szczesny en ‘Barça One’. Después de bromear, el arquero elogió a Jules: “Creo que es uno de los trabajadores más duros que he visto en mi vida. Tiene una personalidad y una mentalidad increíbles”.

“Se merece este gran momento. Normalmente lo valoramos por otros aspectos de su juego, pero se merece mucho este momento en este gran escenario”, sentenció ‘Tek’.

El propio Koundé reconoció en la televisión del club que no se creía lo que había vivido en La Cartuja. “Todavía no soy consciente, pero los compañeros ya me lo van a recordar. Ha sido una noche muy especial. El gol es una jugada donde veo que va a dar ese pase, me anticipo, la controlo bien y veo que Lamine está en la derecha, pero es jugada para chutar. Ha ido muy bien, así que muy contento”, analizó.