La divertida anécdota de Aleñá con Luis Enrique: "¿Iniesta? No, tú serás como Rakitic"

Carles Aleñá visita este sábado (16.15 horas) el Spotify Camp Nou con el Deportivo Alavés. Un estadio donde el de Mataró ha disfrutado primero como aficionado y después, como jugador. Ahora lo hará como rival y sabe que será "emocionante". Llegó a disputar 44 partidos oficiales con el primer equipo del FC Barcelona, en los que marcó tres goles. El primero, en el coliseo azulgrana y a pase, ni más ni menos, que de Leo Messi. Luis Enrique fue quien le subió y está muy agradecido. Además, con el asturiano vivió una divertida anécdota que el de Mataró explica en la entrevista a SPORT y que explica claramente la manera de ser y de ver las cosas de Lucho.

Aleñá: "Hemos visto donde sufre el Barça y le podemos hacer daño" / Joan Represa

"Fue en los primeros entrenamientos. La verdad que Luis Enrique me ayudó mucho. Porque yo era un chaval, yo jugaba un poco libre, a mi manera. Él me empezó a enseñar todos los conceptos, tanto defensivos como ofensivos, cómo debía colocarse un medio del Barça. Después de ver un vídeo donde él me analizaba, me dijo a quién me quería parecer. Y yo le dije: 'A Iniesta'. Y entonces me dijo que me olvidara. Que Iniesta solo había uno", explica Aleñá, con una sonrisa, a SPORT.

Lucho era (y es) realmente pragmático, y entonces, le pidió al entonces joven canterano un cometido que el técnico consideraba más realista. "Me dijo que me tenía que fijar en el que estaba al lado, que era Rakitic. Y a partir de ahí sí que es verdad que vi muchos vídeos de Rakitic. Y la verdad es que aprendí mucho con Ivan. Un gran compañero y un gran amigo. Me ayudó muchísimo a coger esos conceptos que se necesitaba para jugar en el primer equipo del Barça", concluye el actual futbolista del Deportivo Alavés.

Carles Aleñá aprendió mucho de Luis Enrique / JOAN MONFORT

El lío con el dorsal '21' de Frenkie de Jong

Un momento no tan divertido del paso de Carles Aleñá con el primer equipo del FC Barcelona fue cuando le cedió el dorsal '21' a Frenkie de Jong. Ningún problema con el neerlandés, pero sí por cómo lo gestionó el club azulgrana en ese momento.

"Es verdad que Frenkie a mí me llama", explica el de Mataró. Y añade: "Cuando me llama para hacer el cambio, a mí obviamente no me importaba porque era un número muy importante para él. Y a mí, la verdad, no me costaba ningún problema dárselo. Lo único que el club se lo dio sin antes hablar conmigo. Son cosas que a veces pasan", dice resignado. Una situación que, gracias a su buen talante, quedó en nada. "Con Frenkie no hubo ningún problema, ni con el club tampoco. Solo que faltó un poco de cuidado (del club) o de decírmelo, al menos a mí. Y yo se lo hubiera dado encantado", concluye Aleñá, que se quedó con el número '19'.