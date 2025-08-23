Diseño reciente, colores revolucionarios: primeros bocetos de la próxima camiseta del Barça

El FC Barcelona no solo acaba de anunciar sus tres camisetas para la temporada 2025/26, sino que aún no ha podido estrenar ninguna de ellas oficialmente. Los criterios de LaLiga han impedido al club blaugrana lucir alguna de las tres equipaciones que ha diseñado para el presente curso en las dos primeras jornadas de Liga, ni contra el RCD Mallorca en Son Moix ni esta noche ante el Levante en el Ciutat de València.

A pesar de ello, es evidente que la entidad ya trabaja en la confección de las elásticas para el año que viene. El Barça se juega mucho a nivel de marketing y económico con sus camisetas, toda previsión es poca. Nike ya ha empezado a elaborar las primeras propuestas y en las últimas horas ya se han producido las primeras filtraciones de la equipación blaugrana para la campaña 2026/27, que como no podría ser de otra forma provienen de la página web especializada 'Footy Headlines'.

Siempre según el portal citado, que ha hecho una predicción basada en sus informaciones, el Barça y Nike están trabajando en una camiseta con un diseño parecido al del curso pasado, esto es, con solo dos franjas; una azul y otra grana. La ‘revolución’ llega con los colores: la equipación podría tener tres tonos distintos de rojo y cuatro de azul que haría que la gama fuera un poco más oscura a nivel general.

Posible primera camiseta del Barça para la temporada 2026/27 / Footy Headlines

Primeros bocetos de una camiseta que ha generado un buen impacto general en redes sociales. Hasta dentro de unas semanas o meses, sin embargo, no se empezarán a ver diseños más 'fieles' al diseño definitivo.