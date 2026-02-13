Diseccionando la caída del Barça en el Metropolitano: "Si no presiona bien, la línea avanzada no es buen negocio"

Noche para el olvido en el Metropolitano. La más oscura de la era Flick, sin lugar a dudas. El 4-0 que encajó el cuadro azulgrana en apenas 45 minutos ante el Atlético y, sobre todo, la sensación de estar completamente sobrepasado pesaron mucho. El arbitraje fue un aliado más para el cuadro de Simeone, pero ese hundimiento del primer tiempo fue manifiesto y merece una disección.

Para explicar lo que sucedió en el feudo rojiblanco conversamos con el analista de fútbol (de la SER y Movistar, entre otros) Fermín Suárez, que nos deja sus apuntes de cada gol en particular y de los principales males que detectó en general.

Los síntomas del tercer y cuarto gol

"Del primer gol no hay nada que decir. El segundo viene de una transición rápida del Atlético después de un córner a favor. Encuentra la espalda de Casadó con Lookman y la zaga se reorganiza mal. En el tercer y el cuarto gol sí entran dentro de ese supuesto de la línea alta", matiza Suárez.

"Creo que son acciones en las que las primeras presiones son muy malas. El tercer gol nace de una secuencia de 16 pases del Atlético de Madrid. Es la secuencia más alta de un rival que acaba en gol de toda la temporada del Barça. La presión alta es muy mala, muy desajustada y poco coordinada del Barça", añade Fermín.

A Balde a nivel defensivo le cuesta bastante

"Van permitiendo margen, margen y margen hasta que llega un momento en que Nahuel mete un balón para Griezmann, hay un intercambio de posiciones Griezmann-Giuliano, pierde la marca Balde, que es otro jugador que a nivel defensivo sufre bastante. A partir de ahí te atacan a campo abierto y es cierto que el Atlético lo hace muy bien y finaliza en el gol de Lookman. Sin una buena presión sobre el poseedor con la línea muy alta son situaciones constantemente de riesgo. Y el Barça no hace lo que tiene que hacer, estar más encima del rival", disecciona el analista.

Una secuencia de malas decisiones

"En el cuarto gol son cinco pases. Otro balón que el Barça intenta atacar con Ferran, no llega, y Musso juega con Nahuel, este con Koke, conduce, Fermín no es capaz de torpedear la acción y juega muy facilmente de nuevo para Nahuel en banda. No hay presión sobre poseedor y Balde, ante la inminencia de la carrera por parte de Nahuel, no es capaz de correr a tiempo. Llega el balón a Lookman y remata finalmente Julián en la frontal en una zona en la que Frenkie debería llegar. Y no llega porque no cambia el ritmo".

En líneas generales, la valoración es que "el Barça con balón no está bien, está muy lejos de lo que tiene que hacer. No ataca espacios, por lo tanto ante un rival que defiende hacia adelante el no atacarlos no se entiende porque no hundes a las líneas del rival. No atacar bien, con mordiente, genera que el rival esté cómodo y a ti te expone más en el momento de defender. No te coloca en buenas distancias. Esto luego lo pagas. Y no hay unos mínimos en la presión".

Julián Álvarez firma el cuarto y desata la fiesta en el Metropolitano / RFEF

"Si la consigna es no permitir margen al rival, no entiendo cómo se le concede ese margen. Y luego el equipo no corre a tiempo hacia atrás. Balde no corre a tiempo hacia atrás y no lo entiendo. Ves a Koke que encara y tú te frenas. Muy poco del '9' en apoyos, muy poco de atacar espacios. Olmo lejos de las presiones, Frenkie en todo lo que no sea recibir en la base no aporta lo suficiente. Fue una zozobra general del Barça, sobre todo la primera media ahora", argumenta Fermín.

"Estamos a lo de siempre, si el Barça no es capaz de presionar muy bien en las primeras presiones luego la línea tan alta la combinación es muy mala. No ejercer una buena presión sobre el poseedor y tener la línea muy alta con rivales de mucha calidad no es buen negocio".