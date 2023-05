El discurso de Xavi al inicio de temporada que ya prometía una Liga

El técnico azulgrana protagonizó una charla motivadora antes de la primera jornada liguera frente al Rayo Vallecano "Con esta plantilla hay que trincar títulos. Y sobre todo, la Liga. ¿Sí?", dijo

Xavi fue el primero de todos en creer que había que ganar esta Liga. Cuando en el FC Barcelona había un mar de dudas y no todos confiaban en el de Terrassa, él tenía muy claro que convertiría a su plantilla en un equipo campeón. Así lo demostró en el mes de agosto con un discurso que cobra todo el sentido nueve meses después.

El técnico azulgrana se dirigió al resto de sus compañeros en una charla motivacional previa al estreno liguero frente al Rayo Vallecano. Aquel primer partido acabaría en empate, desatando las primeras críticas, pero 33 jornadas después el FC Barcelona ha celebrado la 27ª Liga de su historia.

"Con esta plantilla, se tendría que chupar esta Liga. Este año la Liga no se puede escapar, no se puede escapar. Este año hay que chupar, ¿eh?. Cada partido es una p*** guerra, tíos. Hay que dejarse la piel por los compañeros que no juegan, por el escudo que representamos... Porque es un privilegio estar en el Barça. Hay que morir en el campo, tíos. Morir. Con esta plantilla hay que trincar títulos. Y sobre todo, la Liga. ¿Sí? ¿Estáis dispuestos a ser una familia todos?".

