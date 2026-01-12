El Director de Sports Marketing de Adidas entregó el MVP a Raphinha

La Supercopa de España celebrada en Jeddah dejó grandes titulares, aunque la figura que destacó por encima del resto fue la de Raphinha. El brasileño, con cuatro goles y una asistencia entre la semifinal y la final, volvió a demostrar por qué es uno de los mejores futbolistas del mundo. Como resultado de su fabulosa actuación, Iván Barberán, Director de Sports Marketing de Adidas en la Península Ibérica, le entregó el MVP del torneo.

Barberán, licenciado en Economía por la Universidad de Zaragoza, acumula más de 19 años de experiencia en la marca deportiva, aunque actúa de Director de Sports Marketing desde diciembre de 2023. El directivo aragonés otorgó el galardón a Raphinha, que sigue haciendo méritos para ser considerado uno de los mejores brasileños de la historia del Barça y dejar en evidencia a aquellos que no le votaron para entrar en los mejores onces del año 2025.

El extremo de 29 años, aunque empezó la temporada con problemas en el muslo que le impidieron estar sobre el césped durante dos meses, ha vuelto a contagiar con su espíritu competitivo al equipo, pues los azulgranas no pierden con él como titular desde el 18 de mayo de 2025. Aparte de sus cifras espectaculares, su repercusión va más allá de los goles, ya que es el primer hombre encargado de la presión y sus desmarques a la espalda de la defensa generan ocasiones para sus compañeros.

Por su parte, Pedri recibió el premio a la mejor asistencia del partido de manos de Mohammed Kalduf, representante de Mahd Sport Academy. El canario conquistó este galardón gracias a su pase a Lewandowski en el segundo tanto de los azulgranas frente al Real Madrid en la final de la Supercopa de España.