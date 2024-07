El director de fútbol del Athletic, en Múnich como Deco con el caso Williams abierto

La semifinal de la Eurocopa entre España y Francia reunirá a muchos emisarios del fútbol español. El director deportivo del Barça, Deco, ha viajado hasta Alemania con el directivo Joan Soler y Alejandro Echeverría y podrían encontrarse con el director de fútbol del Athletic, Mikel González, que tenía previsto acudir al encuentro. El caso Nico Williams está más abierto que nunca, pero en el club blaugrana saben que no habrá negociación posible. Williams solo saldrá previo pago de la cláusula de rescisión de 58 millones de euros.

El Barça ya no esconde que Nico Williams es uno de sus grandes objetivos tras la gran temporada que ha realizado el extremo del Athletic. El club blaugrana se ha posicionado con su entorno y tienen claro que el futbolista estaría dispuesto a aceptar una propuesta blaugrana aunque no hay duda del precio final del traspaso. El Athletic no suele negociar nada con las salidas indeseadas y en este caso menos porque hay muchos clubs que pretenden al joven internacional.

Las relaciones entre los dos clubs son cordiales y el Athletic sí que espera saber de antemano lo que va a suceder con Nico Williams para planificar su temporada. En el club vasco aún ven posible mantener al futbolista siempre que el Barça no tenga músculo financiero suficiente para abordar la operación. Clubs como Bayern, United, PSG o Arsenal también se han interesado por el futbolista, pero Nico solo abriría la puerta a salir en el caso de marcharse al Barça. Si el club blaugrana no da el paso definitivo, es probable que siga un año más en el Athletic justo en un curso histórico por la participación europea del equipo. La final de la Europa League en el 2025 es en Bilbao y, sin duda, es un elemento que Nico tiene en cuenta.