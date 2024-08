Sigue en directo la rueda de prensa de Hansi Flick

Qué le ha faltado a Vitor Roque

"No es que no cuente con él, no lo diría así. Hay circunstancias del jugador que hay que tener en consideración. Solo puedo decir lo que hable con él: una situación difícil, venía de Brasil y ahora tiene una oportunidad de jugar y mejorar. He visto cosas que hace muy bien, es una buena persona y cruzo los dedos para que mejore. No es que yo no cuente con él, tener un delantero más no sería una mala cosa".