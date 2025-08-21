En Directo
FC BARCELONA
En directo, la renovación de Jules Koundé por el FC Barcelona
Sigue en directo la renovación de Jules Koundé por el FC Barcelona hasta el 2030
El defensa Jules Koundé formaliza este jueves su renovación por el FC Barcelona hasta junio de 20230. El internacional francés, junto al presidente Joan Laporta, realiza el acto protocolario de la firma en las oficinas del club. Síguelo en directo en SPORT.es
