Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

FC BARCELONA

En directo, la renovación de Jules Koundé por el FC Barcelona

Sigue en directo la renovación de Jules Koundé por el FC Barcelona hasta el 2030

SPORT.es

SPORT.es

El defensa Jules Koundé formaliza este jueves su renovación por el FC Barcelona hasta junio de 20230. El internacional francés, junto al presidente Joan Laporta, realiza el acto protocolario de la firma en las oficinas del club. Síguelo en directo en SPORT.es

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas