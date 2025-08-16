DIRECTO
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Mallorca - Barcelona
Aquí podrás seguir en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26
"La jugada no es inmediata, así que el gol no debería ser válido", Iturralde (SER)
"Es uno de los goles más raros de la historia reciente. Ferran no lo celebra porque no sabe si será válido. Y el colegiado no llega a pitar, porque considera que no es suficiente para activar el protocolo", RAC1
"El Barça está teniendo mucha paciencia", Catalunya Ràdio
"Araujo defiende hacia adelante, que es lo que se le pedía", Catalunya Ràdio
"Paso adelante de Araujo", Catalunya Radio
"Fermín hizo bastante mejor temporada que Olmo el año pasado", Dani Senabre, en la COPE
"A Flick no le gustó la actitud de Fermín en la gira", Helena Condis
"Araujo se ha trabajado mucho, tácticamente, para que veamos esta mejora", Marta Ramon, RAC1
"La suplencia de Koundé es meritocracia: Eric le ha pasado por delante", Helena Condis (COPE)
"La vida sigue igual: domina el Barça", Paco González, COPE
- Trincao deja 11 millones al Barça para ayudar en las inscripciones
- Convocatoria oficial del Barça contra el Mallorca para el estreno en LaLiga
- Inscripciones al límite
- Ansu, tampoco para el debut en liga
- Así es el plan de Tebas para acabar con la mitad de la piratería esta temporada
- El Barça por fin respira: Joan Garcia, inscrito hoy seguro... y Rashford, cuestión de horas
- La inscripción de Mastantuono con el filial del Madrid: ¿fraude de ley o táctica para fichar?
- Ayuso enciende las redes con su polémico 'outfit' para visitar los incendios en Madrid: 'Como si estuviera paseando por Port Aventura