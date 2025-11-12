Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
Así os lo hemos contado

Así os lo hemos contado

FC BARCELONA

En directo, Joan Laporta en El Matí de Catalunya Ràdio

Así os hemos contado en SPORT.es la entrevista con el presidente del FC Barcelona Joan Laporta en Els Matí de Catalunya Ràdio con Ricard Ustrell

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta / Dani Barbeito

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta atiende al programa El Matí de Catalunya Ràdio. El dirigente azulgrana afrontará en la entrevista con Ricard Ustrell temas como la polémica Federación-Barça por Lamine Yamal, la reacción del seleccionador Luis de la Fuente, la fecha de regreso al Spotify Camp Nou o la visita sorpresa de Leo Messi al Estadi. Así os lo hemos contado en SPORT.es

Actualizar
Ver más