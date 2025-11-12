Así os lo hemos contado
FC BARCELONA
En directo, Joan Laporta en El Matí de Catalunya Ràdio
Así os hemos contado en SPORT.es la entrevista con el presidente del FC Barcelona Joan Laporta en Els Matí de Catalunya Ràdio con Ricard Ustrell
El presidente del FC Barcelona Joan Laporta atiende al programa El Matí de Catalunya Ràdio. El dirigente azulgrana afrontará en la entrevista con Ricard Ustrell temas como la polémica Federación-Barça por Lamine Yamal, la reacción del seleccionador Luis de la Fuente, la fecha de regreso al Spotify Camp Nou o la visita sorpresa de Leo Messi al Estadi. Así os lo hemos contado en SPORT.es
Finaliza la entrevista de Joan Laporta en Catalunya Ràdio. ¡Gracias por seguirla con nosotros
Su estilo de vida
"He tenido una vida de Rock & Roll desde hace años. Siempre he sido una persona activa, que me gusta lo que hago, lo disfruto e intento pasármelo bien dentro de la complejidad que atañe todo".
Las elecciones
"No pienso en estos momentos en ello. Acabamos de comenzar la temporada, estamos en el fragor de la batalla. Se tendrán que celebrar, por estatutos, entre el 15 de marzo y el 15 de junio. Las convocaremos cuando más le convenga al Barça. No me gusta este ventajismo. Pensaré en lo que más le convenga al equipo. Cuando veamos como evoluciona el equipo. No me hagas decir la fecha, pero sí, por ejemplo, antes de unas hipotéticas semifinales de Champions. Ojalá estemos compitiendo hasta el final en todas las competiciones. No lo tenemos decidido, tengo ganas de vivir estos momentos intensamente".
Catalunya y el català
"Está en una situación complicada para tener más soberanía y competencias. Estamos condicionando la gobernabilidad al estado. El rol que hemos tenido los catalanes siempre ha sido importante y creo que podemos condicionar el gobierno del estado, es algo bueno. No haré comentarios de política de partidos. Hemos de promover la lengua y hacemos todo lo que podemos en este sentido, colaboramos con Omnium Cultural para que el uso social del catalán sea más amplio, mantener el sentimiento de catalanidad vivo. Entre todos, tenemos que promover, trabajar y hablar el catalán".
Los clubes como SAD
"Cada uno puede hacer lo que considere. Mientras sea presidente del Barça, el club será propiedad de los socios y socias. Va más allá de una empresa que busca beneicios. Somos catalanes y abiertos al mundo, sostenibles, inclusivos, solidarios... Estamos comprometidos con la libertad, la democracia, Catalunya, nuestra lengua, nuestra cultura desde hace más de 125 años. Reducir todo esto a una empresa no corresponde. Desde el punto de vista de la obtención de recursos lo tenemos muy claro. Goldman Sachs vio una gran oportunidad y los fondos de inversión que han logrado 1.470 millones de euros que hemos levantado para financiar el estadio, veían nuestro sistema de estructuración como algo atractivo. Somos un valor de país".
La relación con Florentino y el Madrid
"El reencuentro fue correcto, de respeto y de concordia. Nunca hemos estado casados, así que no se puede producir el divorcio. La relaciones no son buenas porque comparecieron en el 'caso Negreira', van presentando hechos irrelevantes e inconcluyentes. Tener el caso abierto les debe provocar algún interés. No nos gusta y es una situación tensa. Somos rivales eternos y lo llevamos con respeto. No quise entrar en el tema del partido en Miami contra el Villarreal. Vimos desde el primer momento una oposición de la AFE y otros clubes. No creo que se adultere la competición".
Lamine Yamal y la selección
"Lo notificamos en el momento que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de 10 días, se lo dijimos a la selección. Respetamos a todas las partes, no entramos en polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa. El lunes ya llegó este doctor, que es una eminencia. Le exploró el lunes y nos dijo el tratamiento, todo ha ido rodado. Queremos tener a Lamine a disposición del club. Ha coincidido este reposo con la selección, pero creo que no perjudica a la clasificación de la selección porque la tiene muy bien encaminada. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el interés del Barça".
Lamine Yamal
"Está disfrutando de la vida con 18 años, es muy maduro para la edad que tiene. No me preocupa nada su estilo de vida. Se le tiene que proteger y ayudar: nosotros y su entorno. Ha vivido mucho y lo lleva muy bien. Es un profesional y entrena como el que más. Tiene un problema con la pubalgia y tiene mucho mérito que siga jugando con el proceso de recuperación, demuestra su barcelonismo y compromiso. Es un genio, tenemos que hacerle evolucionar correctamente. Todavía no ha llegado al punto de su máxima excelencia. Es el mejor jugador en su posición del mundo".
Hansi Flick
"Le tranquilio, ilusionado y motivado. Tenemos un contrato y seguro que nos pondremos de acuerdo. Vive el Barça intensamente y estamos encantados con él: tiene carácter y es sensible. Lo está -dentro de la tensión- disfrutando, con esa mirada que tiene".
El regreso
"Esto está en permanente evolucion. Jugaremos lo antes posible. Me gusta fijar fechas para añadir presión, así estaba estipulado en el contrato de obras, pero existen imponderables e imprevistos. Claro que está listo para jugar, podemos hacerlo con 27.000 jugadores. A Hansi se le puso 'la gallina de piel' y los jugadores fliparon".
- Vuelta a empezar con Casadó
- Leo Messi, en exclusiva para SPORT: 'Me imaginaba jugando toda mi vida en Barcelona
- Lío RFEF - Barça: ¡Lamine, desconvocado!
- Julián Álvarez ya es una misión imposible: así lo blindará el Atlético de Madrid
- Álex Delmàs, analista especializado en Barça, rompe el debate: “Yo no lo renovaría; el club debe pensar en el futuro”
- Los planes de Xavi Pascual para hacer de nuevo ‘grande’ al Barça
- De la Fuente carga contra el Barça por el 'caso Lamine': 'No creo que sea muy normal
- La plantilla del Barça 'aprueba' el regreso de Leo Messi al Spotify Camp Nou