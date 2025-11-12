En directo, Joan Laporta en El Matí de Catalunya Ràdio

Lamine Yamal y la selección

"Lo notificamos en el momento que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de 10 días, se lo dijimos a la selección. Respetamos a todas las partes, no entramos en polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa. El lunes ya llegó este doctor, que es una eminencia. Le exploró el lunes y nos dijo el tratamiento, todo ha ido rodado. Queremos tener a Lamine a disposición del club. Ha coincidido este reposo con la selección, pero creo que no perjudica a la clasificación de la selección porque la tiene muy bien encaminada. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el interés del Barça".