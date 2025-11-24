En Directo
FC BARCELONA
En directo, Enzo Maresca y Marc Cucurella en la previa del Chelsea - FC Barcelona de la Champions
Enzo Maresca, Marc Cucurella, Hansi Flick y Raphinha atenderán a los medios de comunicación para explicar sus impresiones antes del Chelsea-Barça
Chelsea FC y FC Barcelona se enfrentan este martes en la quinta jornada de la liguilla de la Champions League 2025/26. Enzo Maresca y Marc Cucurella por parte 'Blue' y Hansi Flick y Raphinha por el bando azulgrana atenderán a los medios de comunicación. Podrás seguirlo en SPORT.es en directo.
En unas horas volveremos con la rueda de prensa de Hansi Flick y Raphinha. ¡Gracias por seguirnos!
Finaliza la rueda de prensa de Marc Cucurella.
Última vez que vio a Lamine
"En noviembre en la Selección. Cuando salió el sorteo todo el mundo hablaba del tema. Tenemos ganas, a todos nos gusta jugar este tipo de partidos".
Clave del partido
"La clave será quitarles el balón y ganar duelos. Son un equipo que quiere estar sometiéndote, teniéndote cerca del área".
Lamine
"Será una buena batalla. He entrenado contra él en la Selección, sé de lo que es capaz".
Barça de Flick
"El Barça es un gran equipo. Sí que hay partidos que no los acaba de controlar, pero siguen siendo campeones de liga. Este año van segundos a un punto del primero, tienen mucho talento. Nosotros también tenemos buenos jugadores".
Partido de candidatos
"Es un gran partido, son dos de las mejores plantillas jóvenes del mundo. Será muy vistoso, el público difrutará. Con los jugadores del Barça comentamos el tema en la Selección, pero después nada. Solo me escribieron un par de ellos para pedirme tickets".
Pedri
"Pedri es un jugador que quiere el balón y no lo pierde. Es una pieza muy importante, lo van a echar de menos, pero tienen grandes jugadores".
Polémica entorno a Lamine
"Es un jugador muy especial, todo lo que está demostrando con la edad que tiene. Tendrá momentos de bajón, porque es muy joven. Está a un gran nivel, es un gran jugador, y mañana será un partido duro. El jugador que más me ha sorprendido del Barça es Pedri, que está a un nivel impresionante. Una lástima la lesión que ha tenido".
Posición favorita
"Maresca tiene diferentes ideas y formaciones. Mi mejor posición es la de lateral izquierdo, pero me encuentro cómodo jugando más arriba. El año pasado marqué algunos goles y estoy contento con esto, que no sea cada partido la misma formación".
