FC BARCELONA

En directo, Enzo Maresca y Marc Cucurella en la previa del Chelsea - FC Barcelona de la Champions

Enzo Maresca, Marc Cucurella, Hansi Flick y Raphinha atenderán a los medios de comunicación para explicar sus impresiones antes del Chelsea-Barça

Marc Cucurella y Enzo Maresca durante un entrenamiento del Chelsea FC

Marc Cucurella y Enzo Maresca durante un entrenamiento del Chelsea FC / Chelseafc.com

Mario Roldán

Mario Roldán

Chelsea FC y FC Barcelona se enfrentan este martes en la quinta jornada de la liguilla de la Champions League 2025/26. Enzo Maresca y Marc Cucurella por parte 'Blue' y Hansi Flick y Raphinha por el bando azulgrana atenderán a los medios de comunicación. Podrás seguirlo en SPORT.es en directo.

