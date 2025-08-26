La directiva avalará en última instancia para inscribir a jugadores

Bardghji, Szczesny y Gerard Martín siguen en vilo esperando su registro para poder estar a las órdenes de Flick. El portero polaco, si nada se tuerce, será el primero en ser inscrite cuando se formalice oficialmente la cesión de Iñaki Peña al Elche (tras renovación por tres años más) y la Liga lo valide. Con el lateral se buscaba una rescisión con cierta rapidez de Oriol Romeu, pero todo se está dilatando mucho.

Y respecto a Roony Bardghji se quiere evitar a toda costa inscribirlo como jugador del filial por si pudiera poner trabas el organismo presidido por Javier Tebas (algo que sí ha hecho, por ejemplo, el Real Madrid con Mastantuono sin que, previsiblemente, vaya a pisar el Castilla.

Según informa 'Marca' y ha podido corroborar SPORT, la junta directiva del club azulgrana ha decidido que si es necesario, en última instancia, avalará para que se puedan ejecutar todos los registros de jugadores los próximos días. Antes del próximo 1 de septiembre a las 23:59, cuando se cerrará oficialmente la ventana veraniega de fichajes.

AL LÍMITE

Un mercado más, el Barça va al límite. No se ha alcanzado la regla del 1:1 y continúa habiendo problemas de 'fair play'. Si a eso le sumamos el estancamiento con las salidas (Oriol Romeu, Iñaki, Héctor Fort y compañía), todo se complica aún más. Es por eso que la entidad barcelonista garantizará que estos futbolistas que faltan puedan ser inscritos, incluso avalando de su bolsillo. Como en su momento Jules Koundé en 2022.