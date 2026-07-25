Diomande pudo fichar por el Barça, pero Flick y Deco prefirieron a Gordon

Diomande va a fichar por el Madrid. El jugador de Costa de Marfil se ha decidido a jugar con el Madrid en una operación relámpago en la que el club blanco se lo ha arrebatado al PSG al comprobar que no podían atar a Olise, su gran objetivo. El Madrid pagará unos 120 millones de euros al Leipzig por el extremo, pero el Barça pudo ficharlo por unos 100 kilos en mayo, aunque priorizaron otras opciones.

El nombre de Diomande estuvo encima de la mesa de Deco a principios de mayo, cuando se reunió con su agente. El director deportivo del Barça reconoció entonces que le encantaba el futbolista, pero que estaban decidiendo el futuro de Rashford y que la cantidad a pagar en el total de la operación era demasiado alta. En aquel entonces, la cifra rondaba los 100 millones de euros, más una ficha de unos siete kilos netos para el jugador.

El Barça no volvió a llamar más por Diomande y acabó fichando a Anthony Gordon por 80 millones de euros y un salario superior a parte de la comisión que, algunas fuentes, aseguran que es desorbitada. No hubo llamada a Diomande, ni mas gestiones por el camino. Fue una decisión económica y deportiva de la que el Madrid ahora se ha aprovechado porque el jugador estaba en el mercado.

Diomande recibió ofertas en junio de Liverpool y PSG y se decantó por el club parisino. Hasta el punto que tenían un acuerdo verbal para cinco temporadas. El PSG mareó la perdiz con el Leipzig en una negociación por el traspaso que no se cerraba y el Madrid acabó por cerrar al jugador y el traspaso en muy pocos días. Fuentes cercanas a la operación aseguran que el acuerdo está prácticamente hecho.

La cercanía del agente de Diomande, es el mismo que el de Vinicius o Endrick, con el Madrid hizo posible el sorpaso. Eso y que el club blanco no negoció prácticamente con el Leipzig y pagaron el dinero que estaban demandando desde un principio.

Diomande estaba más que dispuesto a firmar por el Barça porque creía que el estilo de juego ofensivo le iba como anillo al dedo para crecer. Finalmente no fue posible y vestirá de blanco. Habrá que ver cómo el Madrid encaja todas las piezas ofensivas si no sale nadie.