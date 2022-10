Diogo Dalot espera una oferta del Manchester United

El portugués es un objetivo del Barça para reforzar el lateral derecho Explican en Inglaterra que el jugador prefiere seguir en Old Trafford siempre que el club inglés le valore

El Barça busca refuerzos. Anunció el pasado viernes el presidente Joan Laporta que se trabaja en el mercado para fichar jugadores no solo en verano, también en este mercado de invierno. Dos de las posiciones a reforzar son el lateral derecho y el medio centro.

Para el lateral derecho suena con fuerza el nombre del portugués Diogo Dalot, del Manchester United. Acaba contrato en el 2023, aunque el club inglés tiene una opción para renovarlo por un año. El Barça espera acontecimientos para saber si podría firmar al jugador gratis o a bajo coste, pero desde Inglaterra llegan noticias de que el futbolista tiene el deseo de continuar en Old Trafford siempre y cuando sea valorado por su actual club.

Según el diario 'Manchester Evening News', Dalot se siente muy cómodo en Old Trafford y su deseo es quedarse en la Premier y espera que el Manchester United no solo haga efectiva la opción que tiene sobre él, sino que le ofrezca un contrato por más temporadas. No han habido todavía movimientos en este sentido y solo si no los hay, el lateral portugués escuchará ofertas, entre ellas la del Barça.

INDISCUTIBLE

Dalot, de 23 años, se ha convertido en indiscutible para Erik Ten Haag. Ha sido titular en los nueve partidos de Premier que ha jugado el Manchester United, perdiéndose solo cuatro minutos y también ha disputado de inicio los cuatro partidos de la Europa League. La confianza que le ha ofrecido el técnico neerlandés hace que se encuentre decidido a seguir en Old Trafford.