Así dio marcha atrás Ter Stegen

El Barça y Marc-André ter Stegen firmaron la pipa de la paz el viernes por la tarde tras semanas, meses, de mucha tensión entre las dos partes. Se verá si la paz es momentánea o definitiva. Fue el portero alemán quien dio el primer paso. Lo hizo con un comunicado en el que, entre otras cosas, mostraba respeto por sus compañeros, cariño por los aficionados del Barça y se ponía a disposición de la dirección del club para ayudar a lograr el objetivo de conseguir la baja de larga de duración. Es decir, aceptaba firmar el informe médico que el club iba a enviar a LaLiga para que lo revisase su Comisión Médica.

En el club estaban convencidos de que Ter Stegen acabaría recapacitando y no se equivocaban. El alemán reflexionó y tomó la decisión por varias razones. Vio que el Barça estaba dispuesto a enviar el informe médico a LaLiga aunque fuese sin su firma, pero hubo dos razones de peso. En primer lugar, se dio cuenta que se había puesto a la afición en contra. También a los que en un principio creían que el club no tenía razón en su intento de que se fuese del Barça. Sabía que se iba a ganar la animadversión de una afición que le mostró cariño durante muchos años. En segundo lugar, por sus compañeros. Ter Stegen no va a poder jugar hasta enero y con su marcha atrás iba a permitir la inscripción de Joan Garcia, con el beneficio que ello representaba para el grupo al que él representaba como capitán. La intervención de algún compañero fue importante.

Una vez Ter Stegen emitió el comunicado, entró en escena el presidente Joan Laporta. Con la misma contundencia y celeridad con la que decidió el pasado lunes que los servicios jurídicos del club abrieran un expediente disciplinario al portero alemán, se presentó en casa de Ter Stegen. Ambos mantuvieron una relación sincera. Hablaron de todo lo que había pasado en los últimos meses y dejaron el futuro para más adelante, pero firmaron la paz. Laporta decidió que el expediente no tuviese más recorrido y que el alemán, quien un día antes había perdido la capitanía de forma provisional, la recuperase.

El siguiente paso, ya con ambas partes de acuerdo, ha sido enviar el informe médico a LaLiga, algo que se ha hecho este sábado. Será estudiado por su Comisión Médica. Si acepta que la baja de Ter Stegen es de cinco meses, el Barça podrá utilizar el 80% de su sueldo para inscribir a Joan Garcia. Si es de cuatro meses, como parece que será, podrá utilizar el 50% de ese 80%. La resolución se espera para principios de semana, lo que provocaría que el portero catalán fuese inscrito de inmediato y pudiese jugar el sábado en el estreno del Barça en la Liga contra el Mallorca.

El siguiente capítulo está reservado para este domingo. Antes de la disputa del Trofeu Joan Gamper ante el Como se procederá a la presentación de la plantilla. Habrá que ver como recibe la afición al alemán y también si hace el discurso ante la afición como capitán del equipo y la respuesta de los aficionados que acudan al Johan Cruyff. El discurso iba a darlo Ronald Araujo, pero ahora debería hacerlo Ter Stegen, aunque en estos momentos, teniendo en cuenta que el portero está lesionado, no está claro.