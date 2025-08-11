El dinero que recibiría el Barça por jugar en Miami contra el Villarreal

El partido de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el FC Barcelona, si nada se tuerce, se acabará disputando en el Hard Rock Stadium de Miami. Tras un debate en la sesión de este lunes de la Junta de la Real Federación Española de Fútbol, se ha dado el visto bueno a la propuesta y ha elevado a la UEFA la petición para que, posteriormente la FIFA, confirme de manera definitiva la celebración del partido en tierras estadunidenses el próximo 20 de diciembre antes del parón navideño.

Una decisión, evidentemente, muy controvertida y que ha generado mucha polémica entre los aficionados de ambos equipos. Sin embargo, esta iniciativa de Javier Tebas para internacionalizar LaLiga ya viene de lejos y hay anteriores precedentes en los que se intentó, aunque sin éxito. En 2018 se propuso disputar un partido fuera de España, pero la Federación presidida por Rubiales se negó.

En octubre de 2024, Tebas pretendió, entonces, que el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, que se disputó a finales de diciembre, se llevase a Miami, pero esta idea se tuvo que posponer para 2025 por las circunstancias propiciadas por la Dana en Valencia.

Una compensación millonaria

En el caso de que se acabe dando luz verde a esta iniciativa, tanto el FC Barcelona como el Villarreal recibirían una compensación económica. Según ha informado 'Rac 1', esta oscilaría entre los 5-6 millones de euros, aunque la cifra para el conjunto 'groguet' sería algo mayor para equilibrar el dinero que no ingresarán por el 'ticketing' de dicho encuentro.

La citada información añade que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha votado en contra de la propuesta en una reunión muy tensa, donde no ha estado presente Javier Tebas, en calidad de vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En este sentido, reclama que se envíe la información a todos los jugadores y que se explique claramente cuál ha sido el criterio utilizado para escoger este partido y trasladarlo a Miami. De hecho, ninguno de los capitanes de Primera División tenía información al respecto.