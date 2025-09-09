¿Cuánto dinero pierde el Barça por jugar en el Johan?

A cinco días de la celebración del Barça - Valencia, el club azulgrana por fin ha confirmado de forma oficial donde se llevará a cabo el encuentro de la cuarta jornada de LaLiga. El Barcelona apuró todas las opciones para jugar en el Spotify Camp Nou, pero no ha tenido más remedio que claudicar ante las exigencias del consistorio de la Ciudad Condal. Así, el Johan Cruyff será el escenario del choque ante el conjunto ché.

Pese a que dentro de unos años, una vez se haya finalizado la obra del templo culer, el partido de este domingo resulta insignificante, la imposibilidad de regresar en la fecha programada supone un duro golpe para el club a nivel institucional, pero también económico. El Barça necesita generar ingresos con su estadio para ir devolviendo el préstamo a Goldman Sachs y el hecho de jugar en el campo de la Ciutat Esportiva Joan Gamper comporta una disminución de la facturación en día de partido.

La diferencia con la facturación en Montjuïc

Está claro que resulta imposible saber cuáles habrían sido los ingresos del Barcelona si el partido se hubiera disputado en el Spotify Camp Nou. Sin embargo, sí es posible estimar la recaudación que el club habría obtenido en Montjuïc. Durante la temporada 2025/26, la facturación media en el Estadi Olímpic Lluís Companys alcanzó los 2,8 millones de euros. Esto implica que los 45.312 aficionados que asistieron al último Barça - Valencia —una cifra muy próxima a la media del curso— dejaron un gasto medio de 61,8 euros por persona.

Ahora bien, en esta cifra hay que tener en cuenta varios factores. El primero es el número de abonados, pues en la campaña anterior, el Barça contó con unos 22.600 abonados en el Estadi Olímpic Lluís Companys. No obstante, el Barcelona no activará los pases de temporada en este primer partido de LaLiga como local, sino que premiará a 16.151 socios abonados durante los dos años en Montjuïc. Estos tendrán prioridad para hacerse con las entradas de las 6.000 localidades del Johan Cruyff mediante un porceso de inscripción por zonas y un posterior sorteo.

El Estadi Johan Cruyff del FC Barcelona. / FCB/FCF / Europa Press

Esto nos lleva al segundo factor que incrementará el gasto medio por aficionado: la subida en el precio de las entradas. En el Trofeu Joan Gamper disputado el pasado 10 de agosto, las localidades oscilaron entre 138 y 198 euros en las zonas de goles, lateral y tribuna; 500 euros en el área VIP de Tribuna 1 y 600 euros en el Palco Presidencial. A pesar de las tarifas elevadas, las entradas disponibles se agotaron rápidamente y la asistencia alcanzó los 5.967 espectadores.

Los asientos VIP, listos en el Johan contra el Como / Dani Barbeito

Las pérdidas

En cualquier caso, si se mantuvieran las proporciones respecto a la facturación en día de partido en Montjuïc, el Barça facturaría unos 370.000 euros, es decir, 2.430.000 menos que la temporada pasada. Sin embargo, a tenor de lo expuesto, las pérdidas no serán tan elevadas. Además, hay que tener en cuenta que los gastos operativos para parte del club serán menores que en el Lluís Companys. En primer lugar, porque el Barça no tiene que pagar un alquiler al Ajuntament y luego porque un estadio de dimensiones tan reducidas como el Johan requiere menos personal y un coste operativo bastante inferior para su funcionamiento.