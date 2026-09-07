¿Cuánto dinero pedirá Laporta a la Asamblea para acabar el Espai Barça?

Uno de los puntos más importantes del orden del día de la Asamblea Ordinaria de Compromisarios convocada por la junta directiva del FC Barcelona para el próximo día 19 es el cuarto, en el que se pedirá permiso a los socios para ampliar el crédito de financiación de las obras del Espai Barça.

Fue en abril del año 2023 cuando la junta directiva cerró la estructura de financiación de un crédito de 1.500 millones de euros para acometer dichas obras. Lo hizo con hasta una veintena de fondos internacionales que actuaron bajo la mediación de Goldman Sachs y JP Morgan. Como en casi todas las obras, con la remodelación del Spotify Camp Nou ya entrando en su recta final, el coste será más elevado y la junta directiva se ve obligada a ampliar el crédito.

En la información que el club proporciona a sus socios antes de la celebración de la Asamblea y en la que solo se habla del Spotify Camp Nou y no del nuevo Palau Blaugrana, se especifica que se pedirá una ampliación del crédito de hasta 300 millones de euros y que la operación también será estructurada por Goldman Sachs con inversores institucionales a largo plazo.

La junta directiva también pedirá permiso a la Asamblea para lanzar una nueva emisión de bonos por un importe de 210 millones de euros. La mitad de esta emisión de bonos, 105 millones, ya se colocó en julio de este año. El club tiene previsto completar el segundo tramo en octubre o noviembre. Estos bonos mantienen la prioridad de cobro sobre los ingresos por retransmisión televisiva. Explica el club que se ha optado por esta emisión debido al impacto en la tesorería que supone el desfase entre el inicio del pago de los costes financieros asociados al Espai Barça y la finalización y explotación del Estadio al 100%.