¿Cuánto dinero se juega el Barcelona en Champions? El 'pastizal' que se asegura si elimina al Newcastle en octavos

El Barça se prepara para volver a salir a escena en la Champions League. Después de ahorrarse la disputa de los 'playoffs' gracias a su clasificación directa a octavos por su buen hacer en la fase liga, el conjunto azulgrana afronta uno de los momentos más importantes de la presente temporada con la disputa de la eliminatoria frente al Newcastle.

Conseguir imponerse ante las 'Urracas' es importante por muchos motivos. A nivel deportivo, avanzar en la eliminatoria supondría asegurar su lugar entre los ocho mejores equipos de la máxima competición europea, además de situarse a apenas tres pasos de conquistar un título que se le resiste desde el ya lejano 2015.

El otro gran motivo es el económico, pues la presente edición de la UEFA Champions League vuelve a contar con una suculenta bolsa de premios a repartir en función del rendimiento de los participantes.

Lamine Yamal celebra la victoria en San Mamés / -

¿Cuánto dinero puede ganar el Barcelona en la Champions League?

El Barça ya se ha asegurado una cantidad cercana a los 52 millones de euros por lo conseguido hasta la fecha en la presente edición de la Champions League, pero este millonario botín se puede disparar aún más en función de su desempeño en las rondas eliminatorias.

Los primeros 18,6 millones llegaron a las arcas azulgranas por el mero hecho de participar en la Champions League, ya que es la cantidad que asigna la UEFA a cada uno de los 36 equipos que participan en la máxima competición europea, mientras que los 11,2 millones de euros restantes los ha granjeado en base a su rendimiento deportivo.

El conjunto azulgrana se ha impuesto en 5 de los 8 partidos disputados, y cada victoria supone un ingreso adicional de 2,1 millones de euros. Además, el empate ante el Brujas les otorga 700.000 euros adicionales.

Por otra parte, la clasificación para los octavos de final está premiada por la UEFA con 11 millones de euros. A esta cantidad fija se le deben añadir 2 millones por conseguirlo de manera directa y otros 8,8 millones procedente de los 'shares' por la quinta posición en la que ha finalizado la fase liga.

En caso de conseguir eliminar al Newcastle y acceder a cuartos de final, el Barça percibiría 12,5 millones que elevarían la bolsa total hasta cerca de los 64,5 millones de euros.