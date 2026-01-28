La millonada que se lleva el Barça por clasificarse para octavos de final de la Champions League

El objetivo de terminar entre los ocho primeros clasificados ya es una realidad para el Barça. Si bien es cierto que las dos derrotas y el empate cosechados a lo largo de la fase liga complicaron enormemente sus opciones de asaltar la zona noble de la clasificación, el conjunto azulgrana supo reponerse con dos victorias consecutivas para terminar consiguiendo el billete a octavos de forma directa.

Ganar en la última jornada al Copenhague era importante por muchos motivos. El primero era puramente deportivo, pues suponía dar un paso casi definitivo para terminar en el top-8, siempre dependiendo del resto de resultados de la jornada. Además, el hecho de acceder directamente a los octavos de final de la Champions League permite al Barça ahorrarse la disputa del playoff, aliviando considerablemente su calendario particular con la disputa de dos partidos menos.

El otro gran motivo es el económico, pues la presente edición de la UEFA Champions League vuelve a contar con una suculenta bolsa de premios a repartir en función del rendimiento de los participantes.

¿Cuánto dinero gana el Barcelona por terminar la fase liga en el top-8?

La victoria ante el Copenhague en el último partido de la fase liga ha permitido al Barça asegurarse un total de 43 millones de euros, además de una cantidad todavía por confirmar procedente de los 'shares' por la quinta posición en la que ha finalizado su andadura en la fase liga.

Los primeros 18,6 millones los ganó por el mero hecho de participar, ya que es la cantidad que asigna la UEFA a cada uno de los 36 equipos que participan en la máxima competición europea, mientras que los 11,2 millones de euros restantes los ha granjeado en base a su rendimiento deportivo. El conjunto azulgrana se ha impuesto en 5 de los 8 partidos disputados, y cada victoria supone un ingreso adicional de 2,1 millones de euros. Además, el empate ante el Brujas les otorga 700.000 euros adicionales.

Por otra parte, la clasificación para los octavos de final está premiada por la UEFA con 11 millones de euros. A esta cantidad fija se añaden 2 millones para los 8 equipos que consigan la clasificación de manera directa y 1 millón para los que consigan la clasificación vía playoff.