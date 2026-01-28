¿Cuánto dinero se juega el Barcelona en Champions? El 'pastizal' que se embolsaría si consigue entrar en el top-8

El objetivo de terminar entre los ocho primeros clasificados ya no es misión imposible para el Barça. Si bien es cierto que las dos derrotas y el empate cosechados a lo largo de la fase liga complicaron enormemente las opciones de los azulgranas de asaltar la zona noble de la clasificación, la combinación de resultados de la última jornada han cambiado por completo el tablero de juego.

Ganar esta noche al Copenhague es importante por muchos motivos. El primero es puramente deportivo, pues supondría dar un paso casi definitivo para terminar en el top-8, siempre dependiendo del resto de resultados de la jornada. Además, el hecho de acceder directamente a los octavos de final de la Champions League permite al Barça ahorrarse la disputa del playoff, aliviando considerablemente su calendario particular con la disputa de dos partidos menos.

El otro gran motivo es el económico, pues la presente edición de la UEFA Champions League vuelve a contar con una suculenta bolsa de premios a repartir en función del rendimiento de los participantes.

Fermín celebra uno de sus dos goles en el partido de Champions contra el Slavia de Praga / Dani Barbeito / SPO

¿Cuánto dinero puede ganar el Barcelona si termina la fase liga en el top-8?

A falta de la disputa del último partido de la fase liga, el Barça se ha asegurado ya un total de 27,9 millones de euros. Los primeros 18,6 millones los ganó por el mero hecho de participar, ya que es la cantidad que asigna la UEFA a cada uno de los 36 equipos que inician su andadura en la fase liga.

Los 9,1 millones de euros restantes los ha granjeado en base a su rendimiento deportivo. Hasta la fecha, el conjunto azulgrana se ha impuesto en 4 de los 7 partidos disputados, y cada victoria supone un ingreso adicional de 2,1 millones de euros. Además, el empate ante el Brujas les otorga 700.000 euros adicionales.

Por otra parte, la clasificación para los octavos de final está premiada por la UEFA con 11 millones de euros. A esta cantidad fija se añaden 2 millones para los 8 equipos que consigan la clasificación de manera directa y 1 millón para los que consigan la clasificación vía playoff.

Con dos partido por delante, el Barça todavía aspira a ganar 2,1 millones adicionales que, sumados al 'bonus' por una hipotética clasificación directa a octavos, haría ascender el premio final hasta los 42,8 millones de euros. A esta cantidad se le deberá sumar un último extra en función de la posición final que termine ocupando en la clasificación.